Thái Lan và Lào mở lại dịch vụ xe buýt quốc tế Khon Kaen-Vientiane

Công ty Vận tải (Bor Kor Sor), đơn vị vận hành xe buýt liên tỉnh thuộc sở hữu nhà nước của Thái Lan, sẽ nối lại dịch vụ xe buýt quốc tế giữa Khon Kaen và Vientiane, phối hợp với Doanh nghiệp Xe buýt Nhà nước thủ đô Vientiane (VCSBE), từ ngày 10/10 tới sau thời gian tạm dừng.

Ông Attawit Rakjamroon, Chủ tịch Công ty Vận tải, cho biết việc nối lại tuyến xe buýt nói trên sẽ mang lại sự thuận tiện hơn cho hành khách và thúc đẩy liên kết du lịch và kinh tế giữa Thái Lan và Lào.

Tuyến đường Khon Kaen-Vientiane dài 194km, mất khoảng 4 giờ di chuyển và có giá 180 baht (5,57 USD) mỗi chuyến.

Xe buýt 42 chỗ ngồi và có máy lạnh, sẽ hoạt động hai lần mỗi ngày theo mỗi hướng-xe buýt Thái Lan khởi hành từ Khon Kaen lúc 8:15 sáng, trong khi xe buýt Lào rời thủ đô Vientiane lúc 2h45 chiều.

Trong khi đó, VCSBE thông báo họ cũng sẽ bắt đầu khai thác tuyến Vientiane-Khon Kaen vào cùng ngày. Xe buýt sẽ khởi hành từ Vientiane lúc 8h15 sáng và 2h45 chiều, và từ Khon Kaen lúc 8h15 sáng và 3h chiều. Vé có thể được mua tại Bến xe buýt Trung tâm (CBS) bên cạnh Chợ Sáng ở Vientiane từ 7h sáng đến 6h chiều.

Theo các quan chức giao thông, xe buýt Thái Lan và Lào sẽ luân phiên trên tuyến đường, tính cùng một mức giá nhưng chỉ chấp nhận thanh toán bằng đồng baht Thái Lan. Hành khách phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ khi mua vé.

Tại Khon Kaen, dịch vụ sẽ khởi hành từ Bến xe buýt số 3, nơi hành khách có thể chuyển sang xe buýt thành phố Khon Kaen để di chuyển vào trung tâm thành phố.

Hiện tại, Bor Kor Sor đang khai thác 11 tuyến xe buýt quốc tế giữa Thái Lan và Lào. Các tuyến này bao gồm: Nong Khai-Vientiane, Udon Thani-Vientiane, Khon Kaen-Vientiane, Bangkok-Vientiane, Nakhon Phanom-Thakhek, Ubon Ratchathani-Pakse, Bangkok-Pakse, Mukdahan-Savannakhet, Loei-Xayaburi-Luang Prabang, Udon Thani-Vang Vieng và Chiang Rai-Bokeo./.

