Thành phố Hà Nội đề nghị cho toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày mai, 6/10

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai), chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

Phạm Mai
Hà Nội đề nghị cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày mai, 6/10. (Ảnh minh họa: Hoài Nam/Vietnam+)
Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc về việc ứng phó bão số 11.

Theo đó, để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

Sở cũng đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống linh hoạt trong dạy và học; các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 05/10/2025 đến ngày 07/10/2025, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to./.

