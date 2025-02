Thành phố Hồ Chí Minh: Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát sớm

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCD), trong 7 tuần đầu tiên của năm 2025 số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố tăng cao hơn so với cùng kỳ 3 năm trở lại đây. Điều này báo hiệu nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát sớm trong thời gian tới.

Theo thống kê mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tuần thứ 7 của năm 2025, toàn thành phố đã ghi nhận 3.431 ca mắc sốt xuất huyết, cao hơn 125,3% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 49,3% so với trung bình giai đoạn 2022-2024. Đáng chú ý, số ca mắc hằng tuần trong những tuần đầu năm 2025 đều vượt mức so với năm trước và trung bình 3 năm trước đó. Dự báo từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, dịch sốt xuất huyết năm 2025 có khả năng đến sớm hơn so với năm 2024, đòi hỏi sự chủ động và quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch.

Trước tình hình này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh các hoạt động thường quy như giám sát, điều tra, xử lý ca bệnh và ổ dịch, giám sát huyết thanh và véc tơ truyền bệnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế các địa phương đẩy mạnh công tác giám sát và quản lý chặt chẽ các điểm nguy cơ cao, xử lý triệt để nhằm ngăn chặn sự phát triển của muỗi truyền bệnh. Đặc biệt, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống sốt xuất huyết cần được chú trọng, kêu gọi người dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước không cần thiết – nơi muỗi có thể sinh sản.

Sở Y tế cũng yêu cầu lực lượng cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động giám sát, truyền thông phòng dịch và hỗ trợ chính quyền trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP đối với các cá nhân, tổ chức không tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh của ngành Y tế. Đây được xem là một trong những biện pháp mạnh tay nhằm đảm bảo sự chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch.

Theo công văn chỉ đạo từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến từ tháng 3/2025, Thành phố sẽ triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết trên diện rộng. Hoạt động này sẽ kết hợp với các biện pháp xử lý môi trường, loại bỏ các ổ lăng quăng tại các khu vực có nguy cơ cao. Ngoài ra, phun hóa chất sẽ được thực hiện đúng chỉ định tại các địa bàn có nguy cơ bùng phát dịch.

Viện Pasteur nhấn mạnh việc giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch; đồng thời tăng cường công tác tập huấn chẩn đoán, thu dung, điều trị sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN Phòng, chống sốt xuất huyết nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống dịch./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động kiểm soát dịch sởi, sốt xuất huyết gia tăng Trước tình hình dịch sởi, sốt xuất huyết gia tăng ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, các địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh để hạn chế tối đa số ca bệnh nặng và tử vong.