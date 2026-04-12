Thành phố Hồ Chí Minh tích cực cấp cứu các nạn nhân vụ cháy nhà trọ sáng 12/4

Liên quan vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp) khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương, chiều 12/4, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đang điều trị tích cực cho 4 nạn nhân bị ngạt khói trong tình trạng nặng, tiên lượng phức tạp.

Các nạn nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây trong tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng. Trong đó, bệnh nhân N.D.L hôn mê, suy đa tạng, rối loạn huyết động; bệnh nhân N.M.Y suy hô hấp nặng, cả hai phải thở máy qua nội khí quản; bệnh nhân L.V.C nhập viện trong tình trạng hôn mê, bỏng độ II (khoảng 36% diện tích cơ thể) kèm suy hô hấp nặng, phải thở máy. Trường hợp nhẹ hơn là bệnh nhân Đ.G.H hiện tỉnh táo, đang được thở oxy liều cao.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, qua nội soi phế quản ghi nhận nhiều muội than bám trong đường thở các bệnh nhân. Các bác sỹ đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, áp dụng phác đồ điều trị ngạt khói. Cả 4 trường hợp đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin bệnh nhi D.A (sinh năm 2025), nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ cháy đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý.

Trước mắt, địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân (mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng), người bị thương 5 triệu đồng. Phường cũng đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát hoàn cảnh các nạn nhân - đa phần là người từ các tỉnh đến Thành phố mưu sinh, để có phương án hỗ trợ thêm; đồng thời báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh huy động thêm nguồn lực hỗ trợ.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 12/4, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 4 tầng cho thuê trọ trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi, làm 2 người tử vong và 5 người bị thương. Đến trưa cùng ngày, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Căn nhà bị cháy được ngăn thành nhiều phòng cho thuê, tầng trệt để xe, các tầng trên để ở. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, cửa chính sử dụng khóa vân tay, khiến nhiều người bên trong gặp khó khăn trong việc thoát nạn.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định 2 nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Ngân Bình (sinh năm 2000, quê Cà Mau) và chị Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 2002, quê Bến Tre cũ), nghi do ngạt khói.

Theo một số người dân sống trong khu vực, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, khi nhiều người đang ngủ, đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội, khói đen bao trùm.

Người dân xung quanh đã cố gắng dập lửa, phá cửa để cứu người nhưng không thể tiếp cận do căn nhà bị khóa từ bên trong.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện, phá cửa, khống chế đám cháy, tiếp cận các tầng bằng thang từ bên ngoài để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

