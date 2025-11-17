Thể chế hóa chủ trương của Đảng vào hệ thống pháp luật bảo vệ quyền người tiêu dùng

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp trong Chỉ thị số 30-CT/TW.

Ngày 10/11/2025, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 207-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 30-CT/TW, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm./.