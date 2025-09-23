Thiếu đất, đá cho dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành-Đức Hòa, đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An (nay là tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh), được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt từ năm 2007, có quy mô đường cấp 3 với 2 làn xe.

Sau một thời gian đình hoãn, dự án được khởi động trở lại nhằm nối thông toàn tuyến, khai thác hiệu quả nguồn vốn nhà nước đã đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Dự án có tổng chiều dài gần 72,8km, trong đó đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 41,9 km. Điểm đầu tại Km10+00, xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trước đây; nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), điểm cuối tại Km82+750 giao với Quốc lộ N2 (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; nay thuộc xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh). Tổng mức đầu tư hơn 2.292 tỷ đồng. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ đạt tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h; trước mắt phân kỳ 2 làn theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu xây lắp.

Ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, cho biết qua khảo sát Đoàn khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu đá xây dựng. Đoạn qua Tây Ninh cần bổ sung hơn 134.000m3 đá các loại, song nguồn cung chủ yếu từ Đồng Nai lại đang được ưu tiên cho các dự án trọng điểm quốc gia, nên không thể chia sẻ cho dự án này.

Ngoài ra, dự án cũng thiếu khoảng 200.000m3 đất san lấp. Trong khi đó, nhiều mỏ đất tại các xã Đức Hòa, Hòa Khánh của Tây Ninh đang vướng mắc pháp lý, chưa được cấp phép khai thác. Tình trạng này khiến tiến độ thi công bị chậm, có nguy cơ không kịp hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2025.

Ông Lê Văn Sáu - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp tục đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành sớm ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn về cung ứng vật liệu. Cụ thể, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai hỗ trợ một phần nguồn đá cho dự án; đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh sớm xem xét, cấp phép khai thác cho các mỏ đất, đá trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu thi công không chỉ cho tuyến Hồ Chí Minh mà còn cho nhiều dự án đầu tư công khác.

Về phía địa phương, Tây Ninh cũng đang chủ động rà soát, đẩy nhanh thủ tục cấp phép cho các mỏ đất, đá đủ điều kiện; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư khai thác mỏ mới, bảo đảm đúng quy hoạch, vừa đáp ứng nhu cầu dự án, vừa quản lý chặt chẽ tài nguyên. Song song đó, tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương lân cận trong vùng Đông Nam Bộ để tìm nguồn cung thay thế, tránh tình trạng phụ thuộc vào một địa bàn duy nhất.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành-Đức Hòa khi hoàn thành không chỉ kết nối các địa phương, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 13 và Quốc lộ 22, mà còn tạo trục động lực phát triển công nghiệp-dịch vụ-đô thị ở Tây Ninh và các tỉnh trong vùng. Do đó, việc tháo gỡ kịp thời khó khăn về nguồn vật liệu được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

“Chúng tôi mong muốn các bộ, ngành Trung ương cùng các địa phương liên quan quan tâm, sớm ban hành cơ chế đặc thù cho phép khai thác, cung ứng kịp thời đất, đá cho dự án. Nếu có sự phối hợp đồng bộ, dự án sẽ hoàn thành đúng kế hoạch vào cuối năm 2025, đáp ứng kỳ vọng của người dân," ông Sáu nhấn mạnh./.

