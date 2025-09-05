Thiếu tướng 95 tuổi viết sách về chiến trường Trị Thiên khói lửa

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” giới thiệu cuốn hồi ký “Chiến trường và quê hương” của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, khắc họa rõ nét cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ cùng ý chí quật cường của người dân Phú Vang (Thừa Thiên Huế).

Cuốn sách dày 344 trang, kể về cuộc đời và sự nghiệp của Thiếu tướng Phan Văn Lai với nhiều nội dung phong phú: Truyền thống yêu nước của quê hương, gia đình; những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội ở chiến trường Trị Thiên-Huế.

Tất cả được ông tái hiện sinh động và chân thực qua những trận đánh, những chiến công của lực lượng an ninh. Ông kể về những trận càn của địch, được người dân nuôi giấu trong hầm bí mật, thoát khỏi vòng tìm diệt của kẻ thù; về chiến trường khốc liệt sau Mậu Thân 1968; về tinh thần kiên định, lạc quan, tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng.

Thiếu tướng Phan Văn Lai chia sẻ về cuốn hồi ký. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh nổi bật với những chiến công đặc biệt xuất sắc của đồng đội được ông tô đậm như các đồng chí: Bảy Khiêm, Lê Văn Trĩ (sau này được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân); đồng chí Tạo; đồng chí Mão... và người dân Phú Vang.

Tác giả hồi ký “Chiến trường và quê hương” nguyên là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Ông sinh ngày 25/10/1930 tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (cũ) trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Hiện đã 95 tuổi đời và 75 năm tuổi Đảng, nhưng ông vẫn đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng trong lòng ông vẫn trăn trở chưa nguôi phải làm được điều gì để lưu giữ lâu dài những tấm gương chiến đấu kiên cường, bất khuất và hy sinh anh dũng của đồng đội; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với quê hương, đồng đội và nhân dân đã dày công nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở, bảo vệ ông vượt qua mọi hiểm nguy trong những tháng năm công tác, chiến đấu ở chiến trường khói lửa đầy khó khăn, gian khổ, ác liệt.

Thiếu tướng Phan Văn Lai chia sẻ: "Tôi muốn gửi vào trang sách tấm lòng biết ơn và tưởng nhớ các bậc lãnh đạo ngành Công an đã dìu dắt tôi; tưởng nhớ và biết ơn đồng đội tôi, những người mẹ nơi chiến trường trung kiên đã thương yêu, che chở, bảo vệ tôi trong những trận càn khốc liệt của địch."

Các cựu chiến binh biểu diễn văn nghệ trong buổi ra mắt sách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông mong muốn cuốn hồi ký này là tài liệu giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ để luôn học tập, phấn đấu trong công tác, xứng đáng với truyền thống gia đình, truyền thống quê hương.

Nhân dịp này, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phối hợp với Tổ chức “Trái tim người lính” trao di ảnh màu của cán bộ, Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Có 8 chân dung tiêu biểu được trao tặng dịp này gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mỵ; đồng chí Tô Quyền (1929-1996); các Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Hòa Luông (1918-1952), Tạ Văn Sáu (1928-1960), Trần Văn Thọ (1935-1961), Nguyễn Văn Uân (1948-1972), Bùi Xuân Quý (1954-1984).

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhắc nhớ về tấm gương của các cán bộ, Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân đã đóng góp công sức, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc trong các cuộc kháng chiến của dân tộc.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, người khởi xướng việc phục dựng di ảnh màu cho biết: “Do đặc trưng của ngành Công an là tính bảo mật cao, nên việc sưu tầm ảnh của cán bộ Công an các thời kỳ kháng chiến là rất khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng chọn những chân dung tiêu biểu nhất, để nhóm họa sỹ trẻ tiến hành phục dựng màu và trao tặng công khai; góp phần tri ân những người có công với nước và tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ”./.

