Thời tiết đêm 26/9: Nhiều khu vực mưa lớn, cục bộ có nơi trên 120mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 26/9 đến ngày 30/9, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra trên các khu vực trong cả nước; trong đó nhiều khu vực có mưa lớn.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên100mm/3h

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 26/9 đến sáng 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to 120mm. Từ chiều 27/9 mưa lớn giảm dần.Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên100mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/9, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (100mm/3h).

Từ 28/9-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 26/9, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 26/9 có nơi trên 90mm như: trạm Quảng Hà (Quảng Ninh) 106mm, trạm Trường Thủy (Quảng Trị) 122,4mm, trạm An Trung (Gia Lai) 92,4mm,...

Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động ở trên mức báo động 1. Lúc 13h ngày 26/9, mực nước tại trạm Tà Lài 112,18m, trên báo động 1 là 0,18m.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Trị, Gia Lai và Thành phố Huế

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 đến 21 giờ 30, khu vực các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai và Thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Kim Ngân, Lệ Ninh, Trường Phú; Đakrông, Hướng Phùng, Khe Sanh, Tà Rụt, Tân Lập, Tân Mỹ, Thượng Trạch, Trường Ninh, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị): Hưng Lộc, Lộc An, Phú Bài; Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc (thành phố Huế); Chư Krey, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh; An Toàn, Ân Tường, Bình An, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Cửu An, Hòa Hội, Hội Sơn, KBang, Kim Sơn, Kông Bơ La, An Khê, Phù Cát, Sơn Lang, Tây Sơn, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.Từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 26/9, khu vực các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai và Thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Trường Thuỷ (Quảng Trị) 119,8mm ; An Trung (Gia Lai) 92,4mm ; Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) 46,4mm ;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thời tiết các khu vực đêm 26/9, ngày 27/9

Phía Tây Bắc Bộ:

-Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Phú Thọ tối 26/9 đến sáng 27/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

-Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thành phố Hà Nội:

-Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế:

-Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ:

-Có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ:

-Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

-Có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 26/9 và chiều 27/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 26/9 và chiều 27/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C./.

