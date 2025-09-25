Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 25/9, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 9) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 9.

Hồi 13 giờ ngày 25/9, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Thông tin về bão Bualoi, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Theo đó, hồi 13 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 128,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Đến 13 giờ ngày 26/9m, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 13 ngày 27/9, vị trí bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc vào Biển Đông với tốc độ khoảng 25km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 28/9, vị trí bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111 độ Kinh Đông với sức gió cấp mạnh 2-13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Do tác động của bão, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5-7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

