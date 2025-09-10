Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được Global Finance xếp hạng A+

Ngày 10/9, Ngân hàng Nhà nước thông tin, trong Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025, Tạp chí Global Finance đã công bố danh sách các Thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt mức xếp hạng cao nhất, gồm “A+”, “A” hoặc “A-”. Đáng chú ý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+.

Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương được Global Finance xuất bản thường niên từ năm 1994, xếp hạng các Thống đốc Ngân hàng trung ương của gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trọng điểm, cũng như Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương các quốc gia Đông Caribe (ECCB), Ngân hàng Trung ương các quốc gia Trung Phi (BEAC) và Ngân hàng Trung ương các cuốc gia Tây Phi (BCEAO).

Các mức điểm được chấm theo thang “A+” đến “F”, dựa trên thành công trong những lĩnh vực như kiểm soát lạm phát, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất... (“A” thể hiện mức độ xuất sắc, giảm dần đến “F” - biểu thị sự thất bại toàn diện).

Ông Joseph Giarraputo, nhà sáng lập kiêm Giám đốc biên tập của Global Finance cho biết: “Báo cáo thường niên của chúng tôi nhằm ghi nhận những nhà lãnh đạo không chỉ đạt kết quả mà còn thể hiện sự độc lập, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược trong điều hành”./.

Thống đốc nói gì về diễn biến tỷ giá, tín dụng vào bất động sản, chứng khoán? Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỷ giá, từ đó gây bất ổn vĩ mô.