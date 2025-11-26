Thủ đô của Indonesia chính thức cấm buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo

Ngày 25/11, Thống đốc Jakarta Pramono Anung thông báo đã chính thức ban hành lệnh cấm buôn bán và tiêu thụ thịt chó, mèo theo quy định được ký trước đó.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, quy định có hiệu lực từ ngày 24/11, trong đó nghiêm cấm việc kinh doanh thịt của các loài có nguy cơ mang và lây truyền bệnh dại.

Việc mua bán động vật mang mầm bệnh dại nhằm mục đích tiêu thụ - dù là động vật sống, đã chết, sản phẩm tươi hay đã qua chế biến - đều bị cấm. Ngoài ra, quy định cũng cấm việc giết mổ các loài động vật có thể mang mầm bệnh dại để làm thực phẩm cho con người.



Danh mục động vật được phân loại là nguy cơ mang bệnh dại gồm chó, mèo, khỉ, dơi, cầy hương và các loài tương tự.



Cũng theo quy định, các nhân hoặc cơ sở kinh doanh vi phạm lần đầu sẽ bị cảnh cáo bằng văn bản và thu hồi vật chứng để kiểm tra. Nếu tái phạm, mức xử phạt sẽ là đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép kinh doanh.



Thống đốc Anung cho biết việc ban hành lệnh cấm được thúc đẩy sau những kiến nghị mạnh mẽ từ các nhóm bảo vệ động vật. Trong cuộc gặp với các nhà hoạt động tại Tòa Thị chính hồi tháng trước, ông Anung cam kết sẽ ban hành quy định trong vòng một tháng theo đề nghị cấm hoàn toàn việc tiêu thụ thịt chó, mèo trên địa bàn thủ đô.



Phát biểu trên mạng xã hội, Thống đốc Anung bày tỏ hy vọng quy định mới sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát bệnh dại và nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân Jakarta./.

