Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 16, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU

Chiều tối 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Đây là phiên họp hằng tuần của Ban Chỉ đạo nhằm quyết liệt chống khai thác IUU. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo IUU; lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tuần qua, bão số 10 và 11 gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, 67 người bị chết và mất tích, 165 người bị thương; gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện; hơn 9.400 điểm giao thông bị ngập lụt, ách tắc; 363 nhà bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn, trên 174 nghìn nhà bị tốc mái, hư hỏng phải sửa chữa; 94.623 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; tổng thiệt hại ước tính gần 17 nghìn tỷ đồng...

Một lần nữa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chia buồn, chia sẻ sâu sắc nhất tới nhân dân và cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng, mất nhà cửa...

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao hơn là “bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lo cho cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc,” Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương khắc phục hậu quả do bão, lốc, mưa lũ gây ra, ổn định lại đời sống và sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Về chống khai thác IUU, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu là phải chấm dứt việc khai thác IUU để Ủy ban châu Âu gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam trong năm 2025, do đó phải cương quyết tuyên chiến với khai thác IUU.

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất vì nước, vì dân phục vụ; phát huy tinh thần “đâu cần, đâu khó có lực lượng Công an”; “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân,” “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.”

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát huy tinh thần vượt khó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn; các lực lượng phối hợp chặt chẽ hơn, quyết tâm đẩy lùi, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác IUU; cấp ủy, chính quyền phải chăm lo sinh kế cho nhân dân; tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; tạo điều kiện chuyển đổi nghề cho ngư dân; nếu nơi nào làm không tốt thì đó là trách nhiệm của người đứng đầu.

Thủ tướng yêu cầu tại phiên họp này, các bộ, ngành báo cáo kiểm điểm đầy đủ nhiệm vụ đã thực hiện trong 1 tuần qua kể từ Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo; đánh giá xem có chuyển biến hay không, có chuyển đổi trạng thái hay không? Chúng ta quyết tâm thực hiện việc này, không thể để tình trạng có tàu cá đi đâu 6 tháng trời mà không lực lượng chức năng, không địa phương nào biết, không quản lý được; người dân nào vi phạm về IUU thì dứt khoát phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật; dứt khoát phải kiểm soát chặt chẽ ngư dân và tàu cá; phải thực hiện chiến dịch từ nay đến hết ngày 15/11/2025 để xử lý dứt điểm tình trạng này./.

