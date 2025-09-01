Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 1/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.



Thủ tướng Chính phủ hai nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là tin cậy chính trị được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao từ cả hai phía, trong đó có cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Nikol Pashinyan nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tháng 10/2024, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Shimonyan tháng 11/2024 và mới đây nhất là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.



Thủ tướng Armenia chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9; nhắc lại kỷ niệm sâu sắc về chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2019 và bày tỏ ngưỡng mộ, ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển năng động và bền vững của Việt Nam.

Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết phía Armenia rất coi trọng và mong muốn được làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục đào tạo.



Về phần mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội mà Armenia đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nikol Pashinyan, đặc biệt là việc Armenia và Azerbaijan mới đây đã ký kết Thỏa thuận hòa bình sau gần 40 năm xung đột, giúp tạo lập môi trường hòa bình, ổn định tại khu vực, tạo nền tảng bền vững để mỗi quốc gia phát triển.



Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống với Armenia; đề nghị Armenia phối hợp cùng các nước thành viên khác trong Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) sớm xóa bỏ cơ chế phòng vệ ngưỡng đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời đề nghị phía Armenia thúc đẩy các cơ chế song phương với Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.



Thủ tướng Chính phủ hai nước đã thống nhất một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy cơ chế tham vấn chính trị thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao, xem xét miễn thị thực cho công dân hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch song phương, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, địa phương, giao lưu văn hóa và nhân dân hai nước, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực logistics, giáo dục và đào tạo.



Nhân dịp này, Thủ tướng Armenia trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm sang thăm Armenia và bày tỏ mong muốn sớm quay lại thăm Việt Nam trong thời gian tới./.

