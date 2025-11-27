Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU trong năm 2025 để bảo vệ uy tín quốc gia.

Chiều tối 26/11, từ Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì Phiên họp lần thứ 23 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trực tuyến với điểm cầu trụ sở Chính phủ và 21 tỉnh, thành phố ven biển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu kiên quyết, quyết liệt gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025, vì uy tín của dân tộc, quốc gia và vì chính người dân.

Thủ tướng nhắc nhở một số bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ để hoàn thành toàn bộ 99 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả triển khai chống IUU về Ban Chỉ đạo; thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận, Công điện, Chỉ thị của Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy chế phối hợp liên ngành về chống khai thác IUU; tiến hành sơ kết việc thực hiện Tháng cao điểm chống khai thác IUU.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các biện pháp chống khai thác IUU trên địa bàn, tuyệt đối không để vi phạm, tiêu cực làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).../.