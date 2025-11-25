Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 23, Ban Chỉ đạo phòng chống khai thác IUU

Chiều tối 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 23 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phiên họp được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Trụ sở Chính phủ và 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tiếp chống chịu với cơn bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, đảo lộn và đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một lần nữa Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới bà con, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người dân cả nước, các nhà hảo tâm chung sức đồng lòng, ủng hộ, chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt trong lúc khó khăn này.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra nhanh chóng ổn định lại đời sống của nhân dân; tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 8 Công điện, trong đó, phải bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất quyết không để ai bị đói, bị rét, bị không có chỗ ở, thiếu nước sạch; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa trước ngày 30/11/2025, xây mới, tái định cư nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng trước ngày 31/01/2026; vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, không để phát sinh dịch bệnh; khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, viễn thông; khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng lưu ý, bên cạnh công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, các địa phương ven biển phải tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU, quyết tâm gỡ 'thẻ vàng' của EC đối với nghề cá Việt Nam trong năm 2025; tập trung cao độ thực hiện quyết liệt tháng cao điểm chống khai thác IUU.”

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc gỡ thẻ vàng IUU của EC trong năm 2025 và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam là việc cấp bách, quan trọng, không thể không làm và không thể kéo dài thêm.

Phải xử lý dứt điểm việc này vì danh dự, uy tín của quốc gia, dân tộc, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và vì sự tiến bộ, công bằng, bình đẳng xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan báo cáo, phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào việc đến nay đã làm được gì và tiến độ đến đâu theo tinh thần “6 rõ” và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; với tinh thần là “nói ít, làm nhiều, không hình thức, qua loa, chiếu lệ.

Mỗi tuần phải có sự tiến triển tích cực hơn. Làm việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt việc đấy. Xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế, nhất là những vấn đề EC đặc biệt quan tâm.

Nhiệm vụ nào chuyển biến tích cực thì tiếp tục phát huy. Nhiệm vụ nào chưa làm tốt thì phải thẳng thắn chỉ rõ và có hướng xử lý hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo ngắn gọn, rõ ràng kết quả đã triển khai trong tuần vừa qua theo nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ giao. Các bộ, ngành, địa phương ven biển báo cáo rõ tình hình triển khai nhiệm vụ được giao.

Tiến độ ra sao? Giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và xử lý dứt điểm vướng mắc như nào? Bộ Ngoại giao tiếp tục báo cáo rõ thông tin về các vụ việc tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ; việc liên hệ với Đoàn Thanh tra của EC.

