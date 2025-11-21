Thủ tướng: Tiếp cận ngay trong đêm nay các khu vực bị cô lập để cứu trợ

Tối 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Theo báo cáo cập nhật đến 20h00 ngày 20/11, từ sáng ngày 16/11 đến nay, khu vực từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk đã xảy ra mưa rất lớn có nơi trên 1.700mm. Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống.

Về công tác chỉ đạo ứng phó, Thủ tướng Chính phủ đã có 5 Công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên liên hệ với lãnh đạo các để nắm tình hình và chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và thăm hỏi bà con bị thiệt hại tại các tỉnh miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các Bộ, ngành, nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Tuy nhiên, mưa lũ đã khiến 41 người chết, 9 người mất tích; 167 nhà bị hư hỏng; hiện có 51.138 nhà ngập; các tỉnh đã di dời, sơ tán 18.408 hộ với 61.035 người; 13.026ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.183ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông; nhiều trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông; hơn 1 triệu khách hàng bị cắt điện…

Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Báo cáo tại các điểm cầu trong nước, Bộ Quốc phòng cho biết đã điều 4 máy bay trực thăng để ngày mai (21/11) tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết,tối 20/11, nhiều điểm trên địa bàn còn ngập trên 1 mét; mưa còn tiếp diễn như lũ bắt đầu giảm. Lưu vực sông Ba, ngày hôm qua (19/11), lưu lượng có thời điểm có lúc trên 20.000m3/s. 126 hộ của 3 xã còn bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã nỗ lực cung cấp lương thực cho các địa bàn bị ngập.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Thắng báo cáo: Còn 3 điểm dân cư chưa tiếp cận được. Tuy nhiên, một số điểm phát sóng bị ngập, mất điện nên liên lạc bị gián đoạn. Sơ bộ thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn là trên dưới 1.000 tỷ đồng. Về lương thực, thực phẩm, tỉnh đã bố trí hỗ trợ đầy đủ cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng cho biết, ước thiệt hại trên địa bàn khoảng 1.000 tỷ đồng.

Từ đầu cầu Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung diễn biến khá phức tạp, lũ lên rất nhanh, rất dữ dội; khu vực Đắk Lắk, Khánh Hòa chưa bao giờ bị lũ như vậy.

Cao điểm là đêm qua (19/11), mưa to, lũ lớn; nhiều nơi bị cô lập, cách ly. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, lực lượng công an, quân đội đã huy động tới 40.000 chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ.

Tối 19/11, có 300 điểm bị lũ cách ly, nhưng sáng 20/11, lực lượng công an đã tiếp cận được gần hết các địa điểm, nhân dân cảm thấy yên tâm khi chứng kiến sự có mặt của lực lượng quân đội, công an, không còn cảm giác hoang mang, lo sợ. Từ tối qua tới nay, lực lượng chức năng đã đưa được hàng chục nghìn người ra khỏi khu vực bị cách ly, khu vực nguy hiểm.

Vùng bị cách ly mà lực lượng chức năng không tiếp cận được đến nay còn ít. Nhiệm vụ bức thiết nhất hiện nay là cứu dân, tiếp tế lương thực, thực phẩm như lương khô, đường, sữa, bánh mỳ cho người dân ở vùng này.

Công tác chuẩn bị để tiếp cận những vùng bị cách ly còn lại đã được các lực lượng chức năng và các địa phương chuẩn bị chu đáo. Vấn đề đặt ra là phải tiếp cận cho được những khu vực đang còn bị cách ly để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phương án ứng phó sau lũ cũng đã được bàn đến, như hỗ trợ người dân về gạo, tiền, các nhu yếu phẩm cần thiết. Hiện còn một số điểm, lực lượng chức năng đang quyết tâm tiếp cận để bằng mọi cách cứu được người dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho những nơi bị cô lập, bị chia cắt, đảm bảo người dân không bị đói.

Theo Phó Thủ tướng, từ nay đến ngày 23/11, mưa sẽ giảm dần, lũ có khả năng sẽ rút nhanh. “Các lực lượng ở nhà rất trách nhiệm trong việc triển khai”, Phó Thủ tướng nói.

Các điểm cầu họp trực tuyến. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Từ điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, mưa lũ năm nay vượt các mốc lịch sử, có nơi lên đến 1.800mmm, lũ lên rất nhanh, đặc biệt là ở Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng đang tập trung cao độ việc cứu dân. Hai ngày nay, các lực lượng đã tập trung nỗ lực rất lớn, tuy nhiên còn một số vùng nước chảy rất mạnh, nên chưa thể tiếp cận được, có những nơi chỉ còn cách khu vực người dân khoảng 20m nhưng không thể vào được.

Nặng nhất là ở Phú Hòa 2 (Đắk Lắk) còn 126 hộ, ở Khánh Hòa còn hơn 300 hộ chưa tiếp cận được, lực lượng quân sự cố gắng sáng sớm mai tiếp cận đưa người dân ra vùng an toàn. Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo dành nơi vị trí cao, thuận lợi nhất để bố trí cho người dân. Nếu cần thiết thì huy động cơ sở làm việc của lực lượng quân sự để đưa dân vào.

Về hỗ trợ lương thực, thực phẩm, địa phương đã chủ động. Đồng thời, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Quân khu 5 chuẩn bị lương khô, nước uống hỗ trợ vùng dân đang ngập. Sáng mai trực thăng sẽ thả lương thực xuống cho vùng bị cô lập, hiện nay nước lớn chưa thả được.

“Lo nhất là khắc phục sau lũ, rất khó khăn. Hầu như tài sản bị trôi hết. Vấn đề lớn nhất sau khi ổn định, đề nghị các địa phương phải tập trung khắc phục, nhất là vệ sinh môi trường, lo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, chăn màn cho người dân,” Phó Thủ tướng nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, Bộ đã thực hiện hỗ trợ cho các địa phương, trong đó đã quyết định xuất cấp cho Khánh Hòa 2.000 tấn gạo và hỗ trợ kinh phí 50 tỷ đồng, hỗ trợ Đắk Lắk 3.759 tấn gạo và 230 tỷ đồng, Gia Lai 2.000 tấn gạo và 330 tỷ đồng. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính sẽ báo cáo để tiếp tục hỗ trợ các địa phương.

Sau khi nghe báo cáo và trao đổi tình hình, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các Phó Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; các bộ, ngành, địa phương đã sát sao phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Đặc biệt, hoan nghênh các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai đã chủ động phòng, chống, khắc phục bão lũ, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.

Gửi lời thăm hỏi, chia buồn đối với thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, người bị thương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các lực lượng, địa phương khẩn trương hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho người đã chết; tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, nắm lại tình hình, nhất là các vùng đang bị ngập, chia cắt để có phương án hỗ trợ; yêu cầu huy động tổng lực các lực lượng như công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên… tiếp cận ngay trong đêm 20/11 các khu vực đang bị cô lập, chia cắt, tổ chức cứu người; cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho nhân dân… bằng tất cả các phương tiện như trực thăng, thiết bị bay không người lái... để đưa lương thực, thực phẩm nhanh nhất đến người dân.

Cùng với đó, huy động lực lượng, tổ chức khắc phục ngay chỗ ở cho người dân; bố trí mọi nơi có thể, không để những người bị sập, trôi, ngập nhà không có chỗ ở; sửa chữa trường lớp học, sớm đón trẻ em đến trường; sửa chữa các cơ sở y tế, đảm bảo khám, chữa bệnh cho nhân dân; tổ chức vệ sinh, môi trường, phòng chống các dịch bệnh có thể phát sinh; khôi phục hệ thống điện, viễn thông sớm phục vụ người dân, doanh nghiệp; rà soát, đánh giá lại tình hình thiệt hại để có phương án hỗ trợ, khắc phục; khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân.

Thủ tướng kêu gọi sự giúp đỡ của đồng bào, chiến sĩ cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ người dân miền Trung, trên tinh thần “tương thân, tương ái,” “tình dân tộc, nghĩa đồng bào,” “ai có gì giúp nấy, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có của giúp của, ai có công giúp công,” “thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó”, giúp đỡ toàn diện và bằng tất cả khả năng.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu có chính sách về tài chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai. Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo cho các tỉnh để cứu trợ nhân dân. Bộ Y tế cấp phát thuốc, sinh phẩm để phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngay trong đêm nay hoàn thiện các thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Khánh Hòa 200 tỷ đồng; các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai mỗi tỉnh thêm khoảng 150 tỷ đồng để phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng với huy động lực lượng nhân lực, huy động các máy móc để khôi phục cơ sở vật chất và phương tiện để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cứu trợ nhân dân vùng ngập lụt, bị chia cắt.

Các cơ quan báo chí bám sát tình hình, phản ánh kịp thời tình hình mưa lũ, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả; cũng như hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai cho nhân dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương kiểm tra, tổ chức vận hành các hồ chứa nước hợp lý, vừa đảm bảo an toàn hồ đập, vừa đảm bảo an toàn chống lũ cho nhân dân. Bộ Xây dựng, Bộ Công an phối hợp khắc phục chia cắt về giao thông; tổ chức, hướng dẫn giao thông, không để người dân đi lại tại các điểm, cung đường nguy hiểm. Bộ Khoa học và Công nghệ, các tập đoàn viễn thông, điện lực tập trung nhân lực, phương tiện khắc phục ngay các sự cố điện, viễn thông.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Trung ương theo sát, nắm chắc tình hình, báo cáo và đề xuất kịp thời các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; giao ngay trong sáng 21/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đi ngay tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc xuống ngay tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đi ngay tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; quan trọng nhất là cứu người./.

