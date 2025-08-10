Xã hội

Người Việt bốn phương

Tiến hành công tác bảo hộ công dân trong vụ người Việt tử vong tại Hy Lạp

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8/8/2025, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam bị ngã xuống biển.

Bãi biển Sarakiniko. (Nguồn: Wikipedia)
Bãi biển Sarakiniko. (Nguồn: Wikipedia)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8/8/2025, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam bị ngã xuống biển.

Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng 2 công dân này đã tử vong.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#công dân Việt Nam #bảo hộ công dân #người Việt tại Hy Lạp #Sarakiniko Hy Lạp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bà Nguyễn Thị Nương trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ngọn lửa tiếng Việt 4 thế hệ cháy mãi nơi đất Lào

Qua 4 thế hệ, gia đình bà Nương vẫn giữ gìn và truyền lại tiếng mẹ đẻ như một mạch nguồn thiêng liêng để tiếng Việt không chỉ sống trong lời ăn tiếng nói mà còn được thắp sáng qua phong tục, nếp sống.

Thành viên tham dự Trại hè tiếng Việt 2025 chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội người Việt và Đại sứ quan Việt Nam tại Belarus. (Ảnh: TTXVN phát)

Sôi nổi phong trào tôn vinh tiếng Việt tại Belarus

Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus ngày 28/7 đã phát động phong trào tôn vinh tiếng Việt và khai mạc “Trại hè tiếng Việt” lần thứ 4, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, giao lưu cộng đồng Việt Nam.