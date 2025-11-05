Tiếp tục đề cao vai trò của văn hóa, trí thức, nghệ thuật trong đời sống xã hội

Ngày 15/10/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nội dung các văn kiện được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Ninh quan tâm, nghiên cứu.

Các ý kiến đều khẳng định dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá và phân tích sâu sắc những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới.

Xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, vì dân

Đồng chí Đặng Huy Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phượng Sơn (tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ nhất trí cao với các nội dung trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là những định hướng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân, do dân và vì dân.

Theo đồng chí, Dự thảo đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân.

Những định hướng này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn cơ sở, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang kiên trì xây dựng một nền hành chính liêm chính, hiện đại, gần dân và kiến tạo phát triển.

Từ thực tiễn công tác nhiều năm ở cơ sở, đặc biệt trong thời gian giữ các cương vị tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang, đồng chí Đặng Huy Hà cho biết, mô hình “Chính quyền thân thiện” mà tỉnh Bắc Giang tiên phong triển khai đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của chính quyền.

Mô hình lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu trung tâm, được xây dựng trên ba trục: điều hành theo hướng phục vụ, chuẩn hóa văn hóa công vụ, xây dựng môi trường làm việc văn minh.

Sau hơn một năm thí điểm, 209 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã ra mắt mô hình, với nhiều sáng kiến như “Nụ cười công sở,” “Ngày thứ Sáu nhanh,” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Từ thực tiễn này, đồng chí Đặng Huy Hà đề xuất, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần tiếp tục nhấn mạnh định hướng hoàn thiện thể chế phát triển gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; trong đó, cần coi “mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp” là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá chính quyền và cán bộ; kết quả khảo sát phải được công khai, gắn với khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, đồng chí kiến nghị tăng cường phân quyền cho cấp cơ sở, đi đôi với cơ chế kiểm soát minh bạch bằng dữ liệu số, đánh giá độc lập và sự tham gia của nhân dân; đầu tư hạ tầng số và nền tảng dữ liệu liên thông để mọi địa phương, kể cả vùng khó khăn, đều có thể áp dụng mô hình hiệu quả; cần cho phép thí điểm nhân rộng các mô hình đã chứng minh tính hiệu quả - điển hình như “Chính quyền thân thiện” của Bắc Giang - theo lộ trình: thí điểm, đánh giá độc lập, nhân rộng có điều chỉnh. Cách làm này sẽ giúp các mô hình đổi mới hành chính tránh bệnh hình thức, đảm bảo thực chất, đo được và cải tiến được.

Theo đồng chí Đặng Huy Hà, khi chính quyền gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn và hành động nhanh hơn, niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố, nguồn lực xã hội được khơi dậy và sự phát triển sẽ bền vững từ cơ sở.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Khơi dậy giá trị tinh thần, hướng tới hạnh phúc nhân dân

Bày tỏ sự đồng tình cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội, nhà văn Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt ấn tượng với quan điểm sâu sắc: “Lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, đây không chỉ là câu nói mang ý nghĩa nhân văn, mà còn là sự kế thừa tinh thần trong tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của Nhà nước ta.

“Hạnh phúc của nhân dân” là giá trị tinh thần lớn lao, kết tinh truyền thống lịch sử và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, để hướng tới mục tiêu “hạnh phúc”, đất nước cần bước đi vững vàng trong giai đoạn mới - thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng, cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ và những thách thức mới về môi trường, khí hậu, lối sống.

Trong đó, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng - là lực lượng góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần, định hướng giá trị thẩm mỹ và đạo đức xã hội.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Hà thẳng thắn nhìn nhận, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức thời gian qua ít nhiều ảnh hưởng tới hoạt động của giới văn-trí- sĩ, nhất là ở cấp địa phương.

Vì vậy, để thực hiện mục tiêu mà dự thảo văn kiện Đại hội XIV đề ra: “Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ Việt Nam vững mạnh toàn diện, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, giàu lòng yêu nước, có nhân cách và lý tưởng cách mạng, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam,” cần có quyết tâm chính trị cao và những giải pháp cụ thể.

Theo nhà văn Nguyễn Thị Thu Hà, trước hết phải chú trọng giáo dục, đào tạo thế hệ kế cận, tạo môi trường thuận lợi để người trẻ phát huy năng lực sáng tạo, cống hiến; cần quy hoạch phát triển đội ngũ qua từng giai đoạn, gắn với việc xây dựng nền tảng văn hóa và đạo đức xã hội - “mảnh đất tốt để trồng người.”

Bên cạnh đó, cơ cấu đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phải được sắp xếp hợp lý, tinh gọn nhưng hiệu quả. Ở cơ sở - nơi ươm mầm tài năng - cần mạnh dạn sàng lọc, bố trí đúng người, đúng việc; có cơ chế thu hút, đãi ngộ, tôn vinh người tài, nhất là lớp trẻ có chuyên môn sáng tạo.

Người làm công tác quản lý lĩnh vực văn học nghệ thuật phải có uy tín nghề nghiệp, đủ tầm dẫn dắt và truyền cảm hứng sáng tạo.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, để bồi dưỡng lớp người “giàu lòng yêu nước, có nhân cách và lý tưởng cách mạng”, điều cốt lõi là xây dựng niềm tin vào sự đổi mới, công bằng, minh bạch trong quản lý và môi trường sáng tạo lành mạnh; cần hạn chế bệnh hình thức, chạy theo thành tích, thay vào đó, khuyến khích, tôn vinh những tác phẩm, công trình khoa học, sáng tạo có giá trị thực tiễn; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với các sản phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học-công nghệ để phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Hiện nay, các Hội Văn học Nghệ thuật ở địa phương, trong đó có Bắc Ninh, đã được đưa về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng mái nhà chung, song vẫn cần sớm có đề án và cơ chế quản lý rõ ràng từ Trung ương.

Nếu thiếu định hướng cụ thể giữa hoạt động phong trào và hoạt động chuyên môn sáng tạo, rất dễ tạo ra “rào cản mới” trong phát triển văn hóa, văn nghệ.

Bằng tâm huyết của người gắn bó lâu năm với đời sống văn học nghệ thuật, bà Nguyễn Thị Thu Hà tin tưởng, khi Đảng tiếp tục đề cao vai trò của văn hóa, trí thức và nghệ thuật trong đời sống xã hội, đó sẽ là nền tảng tinh thần vững chắc để Việt Nam phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu cao nhất - hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân./.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Để văn hóa Việt Nam phát triển Các cán bộ, chuyên gia, trí thức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh vai trò của văn hóa, thể chế và con người trong sự phát triển của đất nước.