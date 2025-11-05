Bộ Y tế góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Chiều 4/11, tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo Chính trị.

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị cũng như các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết quan tâm tới trang 32, mục 8 về việc quản lý xã hội bền vững và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua, việc chăm lo cho lĩnh vực y tế đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm rất lớn. Đặc biệt, gần đây nhất là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân."

Bà Lan khẳng định, trong Nghị quyết số 72-NQ/TW đã thể hiện quan điểm tiến bộ, công bằng xã hội gắn với lộ trình chăm lo đời sống nhân dân; thể hiện nội dung rất cụ thể, đó là: triển khai chính sách miễn viện phí cho toàn dân. Tuy nhiên, trong dự thảo Văn kiện ở trang 32 của Báo cáo Chính trị lại ghi là "cơ bản miễn viện phí toàn dân."

Do đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị điều chỉnh lại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, đó là: "Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình."

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh đây là chính sách rất lớn và có tác động, ảnh hưởng đến hơn 100 triệu dân. Cùng với đó, chính sách này thể hiện việc người dân được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời, việc triển khai thực hiện cũng cần cân nhắc đến tính khả thi và nguồn lực, trong đó có nguồn lực ngân sách cũng như quỹ bảo hiểm y tế. Do đó, khi soạn thảo Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bộ Chính trị đã cân nhắc rất kỹ, kể cả lộ trình, phương thức và phạm vi triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, việc điều chỉnh như vậy sẽ thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, không bị "vênh" giữa Nghị quyết số 72-NQ/TW và dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng./.

Vì sao nhiều bệnh viện chưa được thanh toán chi phí bảo hiểm y tế? Năm 2023 các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố có chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán là 557,5 tỷ đồng, đã được Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giám định.