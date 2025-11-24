Tiếp tục sạt lở trên Quốc lộ 24 qua Măng Đen, giao thông tê liệt

Chiều 24/11, ông Trần Kim Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty cổ phần Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum cho biết, hiện tại, vị trí Km 112 + 100 đến Km 112 + 200, Quốc lộ 24 tiếp tục sạt lở, với khối lượng đất đá khoảng 1.500 m3 tràn ra mặt đường.

Đơn vị đang nỗ lực xử lý để tạm thông tuyến cho các phương tiện lưu thông.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra sạt lở vào sáng 24/11, Công ty cổ phần Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum đã nhanh chóng bố trí 4 máy đào, 6-8 xe ôtô, chia làm mũi để nhanh chóng thông tuyến, một mũi ngược về cuối tuyến và một mũi xuôi về đầu tuyến để thực hiện đào.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa, tại các vị trí đổ đất xảy ra tình trạng lầy, không thể đưa xe vào sâu để đổ đất.

Bên cạnh đó, trời mưa sẽ khiến nguy cơ sạt lở cao, ách tắc giao thông trở lại. Do cung địa chật nên đơn vị muốn huy động thêm xe, máy xúc đến thông tuyến cũng gặp nhiều khó khăn.

“Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, bàn phương án cho thông tuyến tạm vào tuyến đường Tỉnh lộ 676, đi theo đường Trường Sơn Đông và đi ra Km 94 của Quốc lộ 24. Khoảng cách so với đi đường Quốc lộ 24 cũ sẽ xa hơn 30 km. Về phần mình, chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực để xử lý vị trí sạt lở; đồng thời phân luồng giao thông để các phương tiện qua lại an toàn,” ông Trần Kim Tuấn cho biết thêm.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, sáng 23/11, tại Km 112 + 100 đến Km 112 + 200, Quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra sạt lở nghiêm trọng, với khối lượng đất đá tràn ra mặt đường khoảng 2.800 m3.

Dù lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý và tạm thông tuyến vào 12 giờ trưa 23/11, song đến sáng 24/11, đất đá tiếp tục sạt xuống gây ách tắc đường./.