Quảng Ngãi: Đất đá từ trên đỉnh đồi sạt xuống chia cắt hoàn toàn Quốc lộ 24

Sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông, Quốc lộ 24 bị chia cắt
Do ảnh hưởng của mưa nhiều ngày, đất từ trên đỉnh đồi sạt xuống, tràn ra mặt đường Quốc lộ 24 với khối lượng hơn gần 400m3 khiến tuyến đường này bị ách tắc.
Tại km 112+900, Quốc lộ 24 (tuyến đường huyết mạch nối phía Đông với phía Tây tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông, chia cắt hoàn toàn tuyến quốc lộ huyết mạch này.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 1.959,9 ha, thuộc địa bàn 4 xã: Gia Bình, Nhân Thắng, Lâm Thao và Lương Tài.
Tình trạng ùn tắc trên tuyến cơ bản đã được giải quyết, giao thông dần ổn định trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu nạn cứu hộ được liên tục, thông suốt.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến chiều 22/11, có 33 đoàn tàu khách phải ngừng chạy, thiệt hại ước tính 5,3 tỷ đồng hàng hóa, nhiều tàu dừng dọc đường.
Do mưa lũ lớn kéo dài và xô mạnh, hàng chục km dải phân cách cứng trên Quốc lộ 1 qua địa bàn phường Phú Yên và phường Đông Hòa thuộc tỉnh Đắk Lắk bị xô dạt ngổn ngang bên đường.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn hiệu quả.
Việc mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Copenhagen được đánh giá là cú hích quan trọng, tạo thuận lợi cho đi lại, thúc đẩy giao thương và tăng cường quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Đan Mạch.
Ngày 22/11, trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn phường Phú Yên (Đắk Lắk), lực lượng chức năng nỗ lực huy động nhân lực và phương tiện để khắc phục dải phân cách cứng bị trôi dạt trước đó do lũ lớn.
Tính đến 16 giờ ngày 21/11, mưa lũ và sạt lở đã làm 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông, giảm 4 vị trí so với sáng 21/11.
Dự kiến ngày 22/11, Đường sắt Việt Nam ngừng chạy 6 tàu SE6/SE5, SE8/SE7 xuất phát ga Sài Gòn, Hà Nội và tàu SE22/SE21 xuất phát ga Sài Gòn, Đà Nẵng.
Sau khi xác định tuyến đường đã đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã cho phép mở lại đèo Sông Pha, tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa từ Lâm Đồng ra các tỉnh khu vực miền Trung và miền Bắc.
Khu Quản lý đường bộ 4 cung cấp khoảng 5.000 rọ đá nhằm xử lý các taluy âm, khắc phục hư hỏng, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt trong bối cảnh mưa lớn kéo dài.
Đồng Tháp khẩn trương sửa chữa đường ĐT.852B bị hư hỏng, san gạt mặt đường, đảm bảo an toàn cho phương tiện và phát triển kinh tế địa phương.
Đến trưa 21/11, ngành đường sắt đã rút ngắn hành trình tàu khách đi qua khu vực từ Diêu Trì đến Nha Trang, ảnh hưởng đến nhiều chuyến tàu ngày 21-22/11.
Ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ lần này với ngành đường sắt khoảng 10 tỷ đồng, trong đó, số tiền hoàn vé cho 11.000 khách khoảng 7,5 tỷ đồng; chi phí phục vụ hành khách bị kẹt là gần 400 triệu đồng.
Thời gian thực hiện tổ chức giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng bắt đầu từ ngày 22/11/2025 đến hết ngày 14/2/2026.
Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì đường sắt thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu của ngành đường sắt.
Thành phố cũng đang xây dựng cơ chế huy động nguồn lực theo mô hình PPP, kết hợp khai thác quỹ đất và phát triển đô thị TOD quanh các nhà ga để tăng nguồn vốn xã hội hóa.
Chiều 20/11, một lượng lớn đá tảng bất ngờ rơi từ trên núi xuống tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua địa bàn xã, vị trí tảng đá này rơi xuống cách điểm sạt lở đá hiện tại khoảng 500m.
Đà Nẵng kiến nghị trung ương bố trí 19.000 tỷ đồng để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam qua thành phố.
Lực lượng chức năng dọn đẹp, cho phép lưu thông trở lại trên hai làn bên phải tuyến (làn ôtô và làn hỗn hợp); riêng làn thô sơ vẫn bị phong tỏa do còn vướng tảng đá lớn.
Air Busan từng khai thác đường bay thường lệ Busan-Hà Nội vào tháng 10/2018 nhưng đã phải tạm ngừng bay vào tháng 2/2020 do đại dịch COVID-19.
Đêm 19/11, đèo Mimosa - cửa ngõ chính vào đô thị Đà Lạt (trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng) đã bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục mét đường đã bị sụt lở xuống vực sâu.
Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) bị xói lở khoảng một phần ba mặt đường, đe dọa nghiêm trọng kết cấu nền đường; nhiều tuyến quốc lộ khác cũng chịu ảnh hưởng nặng.
Đêm 19/11, đèo Mimosa đã bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục mét đường tụt xuống vực, chính quyền địa phương đã chốt chặn 2 đầu đèo và phân luồng xe theo 2 hướng khác vào khu đô thị Đà Lạt.
Các hãng tàu thông báo đến đại lý bán vé, hành khách đã mua vé hoặc đặt vé để hủy chuyến đi, điều chỉnh lịch trình di chuyển, đồng thời hoàn trả lại tiền hoặc đổi vé qua ngày khác.
Do mưa lũ, ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu SE5, SE7 xuất phát từ ga Hà Nội; tàu SE21 xuất phát tại ga Đà Nẵng; tàu SE4, SE2 chặng Đà Nẵng-Hà Nội và tàu SE8, SE6, SE22 tại ga Sài Gòn.
Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng lưu thông trên sông Dần Xây sau vụ sà lan chở cát bị mất lái, va trụ cầu và lật trong đêm 17/11 để đảm bảo an toàn.
Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông từ 24/11/2025 đến 25/2/2026, cấm xe tải trọng trên 10 tấn vào giờ cao điểm để đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc.
Đến ngày 19/11, sau hơn 15 giờ đồng hồ nỗ lực, Tổ Cảnh sát giao thông quốc lộ 27C và Công an xã Lạc Dương cùng đội máy xúc đã cơ bản khắc phục được các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê
Dự án tuyến đường sắt Bến Thành-Cần Giờ được đề xuất chuyển điểm đầu vào Công viên 23/9 thay vì khu vực nút giao Hàm Nghi-Lê Lợi như ban đầu để tránh các di tích quanh khu vực Bến Thành.