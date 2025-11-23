Xã hội

Giao thông

Quảng Ngãi: Đất đá từ trên đỉnh đồi sạt xuống chia cắt hoàn toàn Quốc lộ 24

Tại km 112+900, Quốc lộ 24 (tuyến đường huyết mạch nối phía Đông với phía Tây tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông, chia cắt hoàn toàn tuyến quốc lộ huyết mạch này.

ttxvn-quang-ngai-sat-lo-nghiem-trong-quoc-lo-24-1.jpg
Sạt lở tại km 112+900 đã chia cắt hoàn toàn tuyến Quốc lộ 24. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
ttxvn-quang-ngai-sat-lo-nghiem-trong-quoc-lo-24-2.jpg
Khối lượng lớn đất đá từ trên đỉnh đồi sạt xuống gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
ttxvn-quang-ngai-sat-lo-nghiem-trong-quoc-lo-24-3.jpg
Do ảnh hưởng của mưa nhiều ngày, đất từ trên đỉnh đồi sạt xuống, tràn ra mặt đường Quốc lộ 24 với khối lượng hơn gần 400m3. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
ttxvn-quang-ngai-sat-lo-nghiem-trong-quoc-lo-24-4.jpg
Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum đã điều 2 máy đào để dọn đất từ hai hướng. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc lộ 24 #Sạt lở đất #Ách tắc giao thông Quảng Ngãi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục