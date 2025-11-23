Quảng Ngãi: Đất đá từ trên đỉnh đồi sạt xuống chia cắt hoàn toàn Quốc lộ 24

Sau khi xác định tuyến đường đã đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã cho phép mở lại đèo Sông Pha, tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa từ Lâm Đồng ra các tỉnh khu vực miền Trung và miền Bắc.