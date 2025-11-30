Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ chìm tàu trên biển Khánh Hòa

Chiều 30/11, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) cho biết liên quan đến vụ chìm tàu trên biển khiến 3 người mất tích, lực lượng biên phòng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2.

Nạn nhân thứ hai là thuyền viên Ngô Hồng Hải (sinh 1984, trú tại tổ dân phố 3, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) bị trôi dạt vào khu vực Hòn Mũi, vùng biển thôn Bình Lập, xã Nam Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó vào tối 29/11, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải nhận được tin báo của người dân phát hiện có thi thể trôi dạt trên biển, đơn vị đã huy động cán bộ, phương tiện của ngư dân ở xã Nam Cam Ranh đến hiện trường, đưa thi thể nạn nhân di chuyển vào bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, tàu cá NT90329TS (công suất 140CV) hành nghề lưới rê do ông Nguyễn Văn Trung (sinh 1976, trú tại tổ dân phố 28, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trường và là chủ phương tiện; đi cùng có 4 thuyền viên khác gồm Nguyễn Hải Thệ (sinh 1973, trú tại tổ dân phố 28, phường Đông Hải); Đào Thanh Thành (sinh 1982, tổ dân phố 26, phường Đông Hải); Nguyễn Thạch Trung (sinh 1992, tổ dân phố 26, phường Đông Hải) và Ngô Hồng Hải (sinh 1984, tổ dân phố 31, phường Đông Hải), tỉnh Khánh Hòa.

Trong đêm 27/11, ông Nguyễn Văn Trung lái tàu từ biển vào bờ để tránh bão số 15. Khi cách bờ khoảng 300m, sóng bất ngờ đập mạnh và đánh chìm tàu cá. Khi vụ việc xảy ra, các thuyền viên Nguyễn Hải Thệ và Đào Thanh Thành đã bơi được vào bờ; 3 người còn lại là Nguyễn Văn Trung, Ngô Hồng Hải và Nguyễn Thạch Trung bị mất tích trên biển.

Ngày 28/11, Tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã tìm được thi thể thuyền viênNguyễn Thạch Trung; đến ngày 30/11 đã tìm thấy thêm 1 thi thể thuyền viên Ngô Hồng Hải.

Như vậy, còn ông Nguyễn Văn Trung vẫn mất tích, chưa được tìm thấy, lực lượng biên phòng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm./.

