Tình nguyện viên Nga tham gia hỗ trợ tại Nha Trang sau trận lũ lịch sử

Sau đợt mưa lũ gây thiệt hại tại Nha Trang, các tình nguyện viên Nga đã tích cực hỗ trợ người dân từ phân phát nhu yếu phẩm đến dọn dẹp bãi biển, góp phần giúp thành phố biển sớm ổn định trở lại.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Khánh Hòa khiến đời sống nhiều hộ dân đảo lộn. Các tình nguyện viên Nga đã nhanh chóng chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm, phân loại và đóng gói cẩn thận, thể hiện tinh thần sẻ chia với người dân vùng lũ.

Khi nước rút, lượng rác thải khổng lồ bị cuốn vào bờ biển khiến thành phố đối mặt thêm nhiều thách thức. Nhóm tình nguyện viên Nga tiếp tục chung tay dọn dẹp, kiên trì thu gom từng bao rác và từng nhánh cây để khôi phục lại cảnh quan biển. Công việc nặng nhọc nhưng được thực hiện liên tục dưới thời tiết thất thường, thể hiện rõ trách nhiệm và tấm lòng chân thành dành cho người dân Nha Trang trong thời điểm khó khăn.

Hàng chục nghìn người dân đã nhận được hỗ trợ, trong đó có sự đóng góp tích cực của các tình nguyện viên Nga. Những phần quà và sự động viên của họ giúp người dân thêm vững lòng, góp phần vào nỗ lực phục hồi của Nha Trang sau mưa lũ./.