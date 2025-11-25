Thế giới

Châu Âu

Nga và Sri Lanka chia buồn với Việt Nam về thiệt hại do lũ lụt

Tổng thống Nga Putin gửi điện chia buồn về thiệt hại do lũ lụt vừa qua tại miền Trung; Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka bày tỏ đau buồn sâu sắc trước những thiệt hại do lũ lụt ở Việt Nam.

Tâm Hằng-Ngọc Thúy
Mưa lũ gây ngập lụt sâu trên diện rộng ở Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Mưa lũ gây ngập lụt sâu trên diện rộng ở Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường điện chia buồn về thiệt hại do lũ lụt vừa qua tại miền Trung Việt Nam.

Trong các bức điện, người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình tại các khu vực miền Trung Việt Nam: "Xin gửi lời chia buồn chân thành nhất của tôi về những hậu quả bi thảm của lũ lụt ở các khu vực miền Trung đất nước. Xin gửi lời chia buồn và sự hỗ trợ tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân, cũng như lời chúc tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này sớm bình phục."

Miền Trung Việt Nam đã bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn xảy ra vì mưa lớn. Theo báo chí Nga, có khoảng 70 công dân Nga có mặt tại tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam khi xảy ra lũ lụt.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijith Herath đã bày tỏ đau buồn sâu sắc trước những thiệt hại nghiêm trọng do trận lũ lụt mới đây ở Việt Nam.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Vijith Herath nêu rõ: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này. Sri Lanka đoàn kết với nhân dân Việt Nam và hy vọng mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường."

Tuyên bố này phản ánh sự ủng hộ và đoàn kết của Sri Lanka với Việt Nam trong thời điểm đầy thách thức./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lũ lụt #Tổng thống Nga Vladimir Putin Nga Sri Lanka
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Nga

Tin liên quan

Khánh Hòa nỗ lực ổn định sau cơn lũ lụt lịch sử

Khánh Hòa nỗ lực ổn định sau cơn lũ lụt lịch sử

Nước rút, người dân phải đối mặt với hiện thực hoang tàn, nhiều hộ trắng tay sau một đêm nước dâng, theo đó, chính quyền địa phương và bà con nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục