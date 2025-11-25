Nga và Sri Lanka chia buồn với Việt Nam về thiệt hại do lũ lụt

Ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường điện chia buồn về thiệt hại do lũ lụt vừa qua tại miền Trung Việt Nam.

Trong các bức điện, người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình tại các khu vực miền Trung Việt Nam: "Xin gửi lời chia buồn chân thành nhất của tôi về những hậu quả bi thảm của lũ lụt ở các khu vực miền Trung đất nước. Xin gửi lời chia buồn và sự hỗ trợ tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân, cũng như lời chúc tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này sớm bình phục."

Miền Trung Việt Nam đã bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn xảy ra vì mưa lớn. Theo báo chí Nga, có khoảng 70 công dân Nga có mặt tại tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam khi xảy ra lũ lụt.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijith Herath đã bày tỏ đau buồn sâu sắc trước những thiệt hại nghiêm trọng do trận lũ lụt mới đây ở Việt Nam.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Vijith Herath nêu rõ: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này. Sri Lanka đoàn kết với nhân dân Việt Nam và hy vọng mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường."

Tuyên bố này phản ánh sự ủng hộ và đoàn kết của Sri Lanka với Việt Nam trong thời điểm đầy thách thức./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn trực tuyến về ứng phó lũ lụt ở miền Trung Sáng 23/11 từ Nam Phi, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai ở miền Trung.