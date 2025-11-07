Tổ chức Lao động quốc tế tài trợ cho dự án vì an toàn giao thông ở Việt Nam

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mới đây thông báo 3 nhà máy ở Việt Nam đã nhận được khoản tài trợ từ cuộc thi về Thử thách An toàn Giao thông thuộc dự án Vision Zero Fund.

Cuộc thi kêu gọi các nhà máy đề xuất các giải pháp sáng tạo và thiết thực nhằm cải thiện an toàn đi lại cho công nhân ngành may mặc.

Thông báo của ILO cho biết, từ 11 bài dự thi, các nhà máy chiến thắng đã được hội đồng chuyên gia về an toàn lao động và an toàn giao thông lựa chọn, với ý kiến đóng góp từ Quỹ An toàn Đường bộ Liên hợp quốc, chương trình Better Factoryies Campuchia và Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Trong thông báo, ông Ockert Dupper, Quản lý Chương trình Quỹ Tầm nhìn Zero của ILO, giải thích: "Tai nạn giao thông là một vấn đề nghiêm trọng nhưng thường bị bỏ qua, có thể ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Thử thách này trao quyền cho các nhà máy thực hiện những thay đổi thiết thực để cứu sống người lao động và cải thiện năng suất."

Trong khi đó, bà Nneka Henry - người đứng đầu Quỹ an toàn đường bộ của Liên hợp quốc, nhận định: "Cải thiện an toàn cho người đi làm sẽ cứu sống sinh kế của họ. Thông qua các sáng kiến như thế này, các nhà máy đang thể hiện vai trò tiên phong trong việc tạo ra những chuyến đi an toàn hơn hằng ngày cho hàng nghìn công nhân."

Dự kiến, công ty Freetrend Industrial (Việt Nam) sẽ triển khai chương trình "An toàn của bạn, ưu tiên của chúng tôi," bao gồm đội ngũ phản ứng nhanh, các ca làm việc xen kẽ để giảm ùn tắc, trợ cấp vé xe buýt hằng tháng và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Kênh phản hồi sẽ đảm bảo các giải pháp đáp ứng nhu cầu của tất cả người lao động, bao gồm cả phụ nữ mang thai. Còn công ty Fuluh Shoes (Việt Nam) sẽ thí điểm Hệ thống giám sát dữ liệu an toàn đi lại kỹ thuật số để theo dõi tai nạn và rủi ro, thay thế phương pháp báo cáo tạm thời hiện tại.

Cuối cùng, Tổng công ty Viễn Đông Thế kỷ mới (Việt Nam) sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng, triển khai đào tạo và thu hút cộng đồng để thúc đẩy các lựa chọn đi lại an toàn hơn.

Các dự án được lựa chọn dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho hàng chục nghìn công nhân, phần lớn là phụ nữ. Bà Sittichoke Huckuntod, Giám đốc Cấp cao của Nike Inc., cho biết: "Người lao động trong ngành may mặc và giày dép chịu ảnh hưởng không cân xứng bởi tai nạn giao thông ở nhiều quốc gia."

Theo bà Huckuntod, thông qua hợp tác với Quỹ Vision Zero, Nike Inc. đặt mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông và tai nạn đi lại đối với người lao động làm việc cho toàn bộ chuỗi cung ứng mở rộng của tập đoàn.

Bà nhấn mạnh: “Với thử thách này, chúng tôi mong muốn giúp người lao động đưa ra quyết định sáng suốt và hành động để tránh và giảm thiểu những rủi ro khi tham gia giao thông."

Quỹ Vision Zero của ILO sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để giúp các nhà máy thực hiện kế hoạch của mình từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026. Kinh nghiệm của các nhà máy này sẽ được chia sẻ trong hội thảo trực tuyến toàn cầu do Quỹ Vision Zero tổ chức, nhằm truyền cảm hứng cho hành động tập thể trên toàn ngành may mặc và giày dép./.

