Triển khai phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp ký Công ước Hà Nội

Chiều 22/10, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, dự kiến diễn ra trong hai ngày 25 và 26/10/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), đây là lần đầu tiên Việt Nam được Liên hợp quốc lựa chọn là địa điểm tổ chức Lễ mở ký một công ước quốc tế có quy mô toàn cầu. Sự kiện không chỉ khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là dịp để Hà Nội thể hiện hình ảnh một Thủ đô an toàn, văn minh và thân thiện.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động xây dựng phương án tổng thể, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, đại biểu tham dự; đồng thời duy trì trật tự, an toàn và thông suốt giao thông trên toàn địa bàn Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Giao thông huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ngoài nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn đại biểu và lãnh đạo cấp cao, Cảnh sát Giao thông Thủ đô tăng cường ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, chủ động nắm tình hình, điều tiết và phân luồng từ xa, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm và trên các tuyến đường phục vụ Lễ mở ký Công ước.

Song song với đó, các tổ công tác duy trì tuần tra, kiểm soát lưu động, giám sát giao thông qua hệ thống camera, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như dừng đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia khi lái xe, không chấp hành tín hiệu đèn, chở hàng cồng kềnh hay không đội mũ bảo hiểm... nhằm giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên toàn thành phố.

Phòng Cảnh sát Giao thông đề nghị người dân Thủ đô khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng; chủ động nhường đường cho các đoàn xe được quyền ưu tiên khi phát tín hiệu, góp phần bảo đảm an toàn, thông suốt cho hoạt động của Lễ mở ký Công ước Hà Nội và nhu cầu đi lại thường nhật của người dân./.

