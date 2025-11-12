Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên hỗ trợ Đà Nẵng khắc phục thiệt hại bão

Chiều 12/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã tiếp ông Martin Kabaluapa Kapinga, Tổng Giám đốc quản lý các văn phòng của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại thành phố.

Tại buổi tiếp, ông Martin Kabaluapa Kapinga gửi lời chia buồn về những thiệt hại do bão, lũ vừa qua gây ra cho người dân và chính quyền Đà Nẵng; thay mặt WWF trao tặng bảng tượng trưng ủng hộ thành phố 40.000 USD nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ và bão số 13.

Ông Martin Kabaluapa Kapinga chúc mừng việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thành thành phố Đà Nẵng mới, cho rằng đây là cơ hội mở rộng hợp tác giữa WWF và địa phương trong các lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững.

Ông Martin Kabaluapa Kapinga trao tặng bảng tượng trưng ủng hộ thành phố 40.000 USD nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ và bão số 13. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đoàn công tác của WWF đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và người dân Đà Nẵng trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên thời gian qua; khẳng định Đà Nẵng là hình mẫu trong phát triển hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cảm ơn WWF đã quan tâm, hỗ trợ và ghi nhận những nỗ lực của Đà Nẵng trong bảo tồn thiên nhiên.

Bà cho biết, WWF đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố triển khai Dự án phục hồi rừng và phát triển sinh kế tại khu vực Quảng Nam cũ, với tổng vốn hơn 8,1 triệu USD; đồng thời có kế hoạch tài trợ thêm một số chương trình, dự án mới trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị WWF tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đà Nẵng trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động đa dạng sinh học; hoàn thiện cơ chế tài chính cho công tác bảo tồn; quản lý di sản thiên nhiên và vùng đất ngập nước; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, ứng dụng khoa học-công nghệ trong bảo vệ môi trường.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Bán đảo Sơn Trà và ghi nhận quần thể Voọc chà vá chân nâu đang sinh sống ổn định tại đây./.

