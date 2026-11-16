Tôm hùm chết hàng loạt, người nuôi ở vịnh Xuân Đài thấp thỏm

Từ ngày 15-16/11, tôm hùm nuôi trên vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, bất ngờ chết hàng loạt khiến ngư dân ở các phường Xuân Đài, Sông Cầu khẩn trương thu gom, đưa về bờ để xuất bán cho thương lái với giá thấp, chấp nhận thua lỗ trong vụ nuôi năm nay.

Ghi nhận tại Cảng cá Dân Phước (phường Xuân Đài), hàng chục ghe thuyền đưa tôm hùm nuôi chết vào cảng để bán cho thương lái. Trên mỗi chiếc thuyền có hàng trăm thùng đựng tôm hùm chết đủ các kích cỡ lớn nhỏ, chủ yếu là tôm hùm xanh. Trong số đó có nhiều loại đã nuôi đủ 12 tháng và đến kỳ xuất bán nhưng cũng bị chết. Nhiều tôm hùm nhỏ cũng đã được thu hoạch sớm do chết.

Ông Phạm Trung Triều (phường Xuân Đài) cho hay ông nuôi khoảng 100 lồng bè tôm hùm, mỗi lồng khoảng 300 con. Tuy nhiên, sáng hôm qua (15/11), ông kiểm tra lồng bè thì phát hiện số ít tôm chết. Đến sáng nay (16/11), tôm bắt đầu chết nhiều, khoảng hơn 30% số lượng nuôi. Ông phải khẩn trương thu gom tôm chết đưa vào bờ bán với giá rẻ, khoảng 300.000-400.000 đồng/kg.

Tại cảng cá, nhiều thương lái đã đến thu mua tôm hùm của ngư dân. Tôm hùm còn sống hiện được thu mua với giá cao, khoảng 1 triệu đồng/kg. Với giá này, ngư dân nuôi tôm có lãi cao. Tuy nhiên, khi tôm chết, giá đã giảm rất sâu khiến ngư dân có khả năng thua lỗ cao trong vụ nuôi.

Ông Nguyễn Xuân Hùng (phường Xuân Đài) cho biết, từ sáng 16/11 đến chiều, ông đã thu mua hơn 3 tấn tôm hùm chết đủ các loại. Ban đầu, tôm được mua với giá 600.000 đồng/kg; đến chiều giá đã giảm còn 400.000 đồng/kg.

Theo nhiều ngư dân cho biết tình trạng tôm chết hàng loạt là do vừa trải qua trận lũ lụt khiến cho nước ngọt đổ về vịnh Xuân Đài nhiều. Từ đó, lượng ôxy thiếu hụt, dẫn đến tôm bị sốc nước rồi chết. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán ban đầu.

Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương rà soát, kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu từ Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đài, ghi nhận trong ngày 16/11, trên địa bàn phường có khoảng 35 hộ nuôi tôm hùm trên Vịnh Xuân Đài xảy ra tình trạng tôm chết hàng loạt với số lượng khoảng 3 tấn. Hiện, tình trạng tôm chết vẫn còn đang xảy ra. Qua trao đổi với các hộ dân, nguyên nhân chủ yếu do tôm bị thiếu oxy dẫn đến tình trạng tôm chết.

Lãnh đạo phường Sông Cầu cũng đang cùng cơ quan chức năng đi kiểm tra thực tế hiện trường tại khu vực nuôi tôm hùm để ghi nhận thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ việc và có giải pháp hỗ trợ người dân.

Với diện tích mặt nước khoảng 13.000ha, vịnh Xuân Đại có môi trường tốt để nuôi trồng thủy sản. Trên vịnh hiện có hơn 1.100 hộ nuôi tôm hùm với hơn 13.000 lồng nuôi, chủ yếu là tôm hùm bông, tôm hùm xanh./.

Thủ phủ tôm hùm chật vật khôi phục sản xuất sau thiên tai tại Đắk Lắk Hầu hết người dân nuôi theo kiểu tự phát, không theo quy hoạch; vùng mặt nước nuôi tôm “mạnh ai nấy chiếm” khiến cho việc quản lý, sắp xếp của địa phương và cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.