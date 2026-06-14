Tôn vinh vẻ đẹp di sản từ Triển lãm “Những cánh cửa di sản Huế”

Chiều 14/6, tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã tổ chức khai mạc Triển lãm “Những cánh cửa di sản Huế.”

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 45 tác phẩm của các họa sỹ tham gia “Trại sáng tác Mỹ thuật và Di sản” lần 5 được tổ chức tại Huế, từ ngày 10/5-10/6/2026.

Tham gia trại sáng tác, các họa sỹ có dịp tiếp cận những cánh cửa, cổng thành, những ô cửa cổ kính thuộc Quần thể kiến trúc di sản Huế để ghi lại vẻ đẹp, dấu ấn mỹ thuật và những giá trị văn hóa được tích tụ qua thời gian.

Hình ảnh “Những cánh cửa di sản Huế”, ngoài giá trị kiến trúc còn thể hiện sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa không gian vật thể và đời sống tinh thần của con người. Mỗi cánh cửa mở ra một câu chuyện, một lớp ký ức, một chiều sâu văn hóa riêng biệt.

Từ những cổng thành uy nghiêm của Hoàng Cung, những cánh cửa rêu phong trong các lăng tẩm, đền đài đến những ô cửa lặng thầm trên vách, tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng phong phú cho sáng tạo nghệ thuật.

Thông qua góc nhìn và cảm xúc riêng, các họa sỹ không chỉ tái hiện vẻ đẹp hữu hình của di sản mà còn khơi gợi, giàu sức khám phá những lớp nghĩa chứa phía sau từng cánh cửa.

Mỗi tác phẩm, không chỉ là sự ghi chép, khắc hoạ bằng màu sắc và đường nét mà còn là sự đối thoại giữa người nghệ sỹ với không gian văn hóa Huế, giữa ký ức và sáng tạo, giữa di sản và tương lai.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Nguyễn Phước Hải Trung cho biết, triển lãm mang đến những tác phẩm giàu cảm xúc, đa dạng về hình thức biểu đạt và sâu sắc về nội dung.

Đây cũng là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của di sản Huế, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật đương đại trong việc làm mới cách tiếp cận và lan tỏa những giá trị trường tồn của vùng đất Cố đô.

Qua mỗi bức tranh, “Những cánh cửa di sản Huế” không chỉ hiện diện như một hình ảnh kiến trúc, mà còn trở thành biểu tượng của sự mở ra ký ức, mở ra cảm hứng sáng tạo và mở ra những kết nối mới giữa con người hôm nay với kho tàng văn hóa của cha ông.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng giải thưởng cho 9 họa sỹ có tác phẩm xuất sắc ở “Trại sáng tác Mỹ thuật và Di sản” lần thứ 5./.

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