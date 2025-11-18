Chính trị

Tổng Bí thư tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

Chiều 18/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Robert Kalinak, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia.

ttxvn-tong-bi-thu-tiep-pho-thu-tuong-bo-truong-quoc-phong-slovakia-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Robert Kalinak, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phó Thủ tướng,Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak thăm Việt Nam, hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đào tạo và tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế.

