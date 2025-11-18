Tổng Bí thư tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

Các đại biểu Quốc hội đề nghị giao Chính phủ ban hành hướng dẫn cụ thể từng loại hợp đồng bảo hiểm và phải có mẫu hợp đồng để không còn tình trạng các hợp đồng bảo hiểm rất dài và khó hiểu.