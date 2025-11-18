Tổng Bí thư tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Slovakia
Phó Thủ tướng,Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak thăm Việt Nam, hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đào tạo và tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế.
Chiều 18/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Robert Kalinak, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Algeria từ ngày 18 đến 20/11.
Khuyến khích Tập đoàn A.P. Moller-Maersk đầu tư vào các lĩnh vực như kinh tế biển, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển các dự án logistics.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn Hội Phụ nữ hai nước tiếp tục có nhiều hình thức chia sẻ kinh nghiệm về sáng kiến thúc đẩy hòa bình, văn hóa và sự nhân ái của nhân loại.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu thành phố Đà Nẵng tập trung cao trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, coi đây là nhiệm vụ "then chốt của then chốt."
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ sẽ tạo ra một “lá chắn số” hiện đại trong công tác phòng, chống tham nhũng, giúp minh bạch hóa quyền lực, làm trong sạch tổ chức.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Trọng Hải đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế người tiền nhiệm là ông Lê Hồng Vinh.
Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai giới thiệu và bầu ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tán thành 107/107, đạt 100% đại biểu có mặt.
Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Kuwait hiện đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ, trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Đông Nam Á và Vùng Vịnh.
Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo phương án thiết kế mẫu huy hiệu đại biểu, khách mời, mẫu thiết kế... phải xong trước ngày 20/12.
Trưa 18/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Kuwait, tiếp tục lên đường thăm chính thức Algeria theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Sifi Ghrieb.
Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Phu nhân Thủ tướng Kuwait tham quan Bảo tàng Cung Al-Salam và thăm trường tiểu học, góp phần củng cố tình hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Kuwait.
Để cụ thể hóa quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do Kuwait-Việt Nam; cũng như thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với GCC.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý tỉnh cần hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng trưởng 8% của năm; tiếp tục đầu tư mạnh cho công nghiệp chế biến trong nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 nhấn mạnh vai trò đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại.
Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác như: hội đàm, thư trao đổi, điện thoại đường dây nóng, sỹ quan liên lạc, tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới...
Chiều 18/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vincent Clerc, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn A.P. Moller Maersk, Đan Mạch.
Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cần có quy định hài hòa lợi ích khi tính tiền bồi thường, tránh khả năng phát sinh khiếu kiện khi áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh để tính tiền bồi thường.
Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.
Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới Algeria dự kiến từ 18-20/11 hứa hẹn tăng cường quan hệ và hợp tác giữa hai quốc gia.
Nhân chuyến thăm chính thức Kuwait, sáng 18/11/2025 (giờ địa phương),Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait.
100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu Quốc hội đề nghị giao Chính phủ ban hành hướng dẫn cụ thể từng loại hợp đồng bảo hiểm và phải có mẫu hợp đồng để không còn tình trạng các hợp đồng bảo hiểm rất dài và khó hiểu.
Tại lễ trao giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra, ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, nhấn mạnh bà Nguyễn Thị Bình là một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhất trong phong trào toàn cầu vì hòa bình, độc lập.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôn vinh truyền thống và đóng góp của các thầy cô, cán bộ.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Các cơ quan được giao nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, về tham luận tại Đại hội, công tác đưa đón đại biểu, khách mời trong nước, quốc tế, chuẩn bị cho tổng duyệt...
Đại tướng bày tỏ vui mừng khi thấy các tuyến đường giao thông liên xã đã được nhựa hóa, bêtông hóa 100%, tất cả người dân trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh...
Nhân chuyến thăm chính thức Kuwait, sáng 18/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Kuwait về năng lượng, tài chính, hàng không.