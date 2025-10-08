Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị quán triệt ba trọng tâm-ba công khai-một thước đo

Hội nghị Trung ương 13 lần này đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Để chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán, quán triệt ba trọng tâm-ba công khai-một thước đo.

Ba trọng tâm là Thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; Kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Ba công khai là công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành. Một thước đo là mức sống và niềm tin của Nhân dân.

Cụ thể là, dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn./.