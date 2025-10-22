Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ ĐSQ Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Bắc Âu

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, chiều 21/10 (giờ địa phương), tại Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại các nước Bắc Âu (Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy).

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình đã báo cáo tình hình công tác của cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và tình hình phát triển của cộng đồng người Việt tại các nước Bắc Âu.

Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan đang ngày càng lớn mạnh với khoảng 16.000 người và là một cộng đồng đoàn kết, chăm chỉ, hòa nhập tốt, luôn hướng về quê hương, đất nước. Mọi người sinh sống, học tập và làm việc trong nhiều lĩnh vực, đã góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam cần cù, thông minh, nhân ái, tuân thủ pháp luật, được xã hội sở tại trân trọng và đánh giá cao. Việt Nam hiện là một trong bốn nước thuộc chính sách thu hút nhân tài của Phần Lan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã không ngừng nỗ lực tích cực triển khai toàn diện các mặt công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đối tác để thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình nhấn mạnh, hợp tác Việt Nam-Phần Lan là một điển hình trong chuyển đổi thành công từ quan hệ hợp tác phát triển sang đối tác bình đẳng, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á. Chỉ vài tuần trước, Việt Nam được công bố là quốc gia duy nhất trong khu vực nằm trong danh sách đầu tư thương mại trong lĩnh vực giáo dục và đổi mới sáng tạo. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Phần Lan tạo nền tảng cho hợp tác nhân lực chất lượng cao.

Việc hai nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Phần Lan lên Đối tác Chiến lược đã đánh dấu bước phát triển mang tính đột phá, mở ra sự hợp tác sâu sắc, tin cậy và toàn diện hơn bao giờ hết, là cơ sở để thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, mở rộng cơ chế đối thoại chính sách và tăng cường tham vấn chiến lược. Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình khẳng định luôn nỗ lực làm cầu nối để bà con gắn bó với Tổ quốc, đồng thời hỗ trợ bà con hội nhập tốt, phát triển tại nước sở tại.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Bắc Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết, những quốc gia tiên phong về đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và bền vững như Đan Mạch nhìn thấy ở Việt Nam sự tương đồng về tầm nhìn phát triển, là “cửa ngõ” lý tưởng để mở rộng chuỗi hợp tác xanh, là đối tác chiến lược, tin cậy, bản lĩnh để cùng hợp tác lâu dài và ở tầm cao mới.

Để thể tận dụng được thế mạnh của Đan Mạch, Đại sứ Nguyễn Lê Thanh kiến nghị nghiên cứu, kiến tạo “Vòng tuần hoàn nhân lực khép kín,” bắt đầu bằng việc đào tạo lao động tay nghề cao của Việt Nam theo tiêu chuẩn của Đan Mạch trong các ngành họ đang thiếu hụt, như điều dưỡng, thợ nghề công nghiệp xanh và nông nghiệp sạch.

Nguồn nhân lực này không chỉ giúp giải quyết bài toán thiếu hụt lao động của Đan Mạch, mà còn giúp người lao động Việt Nam nâng cao tay nghề và tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Khi trở về, họ sẽ trở thành những chuyên gia nòng cốt mang theo vốn, công nghệ và tác phong công nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế Việt Nam.

Theo Đại sứ Nguyễn Lê Thanh, cần nghiên cứu, xây dựng một chương trình hợp tác tư vấn chiến lược, để các chuyên gia Đan Mạch tư vấn cho Việt Nam xây dựng các bộ dữ liệu nền tảng và thiết kế tổng thể về chuyển đổi số, đảm bảo tính liên thông, khả dụng cao.

Qua đó, giúp Việt Nam tiết kiệm thời gian, nguồn lực và đi đúng hướng ngay từ đầu để xây dựng thành công Chính phủ số và nền kinh tế dữ liệu. Thành lập nhóm chuyên gia tư vấn, hợp tác với các bộ, ngành hữu quan trong nước để chuyển giao kinh nghiệm về quy hoạch, công nghệ và xây dựng hệ sinh thái chính sách, giúp Việt Nam đi nhanh hơn trên con đường đạt mục tiêu Net Zero. Đại sứ quán Đan Mạch sẽ tiếp tục là cầu nối chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định luôn lắng nghe, coi trọng những kiến nghị nhằm mục tiêu nâng cao giá trị, vị thế của Việt Nam; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hòa nhịp với cuộc sống của nước sở tại. Đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ đóng góp tích cực cho sự phát triển của các nước sở tại, mà đồng thời còn là những đại sứ, những nhà văn hóa, cầu nối rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Thông báo với bà con một số nét nổi bật về tình hình đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chúng ta đạt được nhiều những thành tựu nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo sự tăng trưởng phát triển ổn định và bền vững lâu dài chứ không phải là bằng mọi cách, bằng mọi giá. Nhà nước cũng áp dụng nhiều chính sách để nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Bắc Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư đánh giá cao cộng đồng người Việt ở Phần Lan cũng như ở các nước Bắc Âu rất đoàn kết, thống nhất, luôn luôn hướng về quê hương, đất nước, thể hiện tình cảm yêu nước. Bà con thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, nhiều người thành đạt, giữ những vị trí quan trọng hoặc chiếm lĩnh các lĩnh vực khoa học.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao hoạt động của cơ quan Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam ở Phần Lan và ở các nước Bắc Âu. Dù số người ít nhưng cơ quan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hội nhập quốc tế, trách nhiệm của Việt Nam, chăm lo cộng đồng người Việt.

Tổng Bí thư cho biết, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra không gian hợp tác mới, trong đó trụ cột hợp tác về kinh tế, thương mại tiếp tục được đẩy mạnh; hợp tác về khoa học-công nghệ là lĩnh vực rất tiềm năng rất cần phải thúc đẩy, coi đây là một trụ cột rất quan trọng.

Đổi mới sáng tạo, biến đổi khí hậu, sản xuất công nghiệp, chuyển đổi số, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo đều là những lĩnh vực hợp tác mới mà Phần Lan và các nước Bắc Âu đã là một trong những nước đi đầu không phải chỉ khu vực mà cả trên thế giới. Hợp tác về văn hóa, giao lưu nhân dân, về du lịch cũng mở ra nhiều cơ hội tốt. Hợp tác giáo dục- đào tạo với Phần Lan để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trọng tâm trong thời gian tới./.

