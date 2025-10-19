Tổng giá trị thỏa thuận ghi nhớ tại Trade Expo Indonesia 2025 đạt 1 tỷ USD

Theo Bộ Thương mại Indonesia, Hội chợ Thương mại Indonesia (Trade Expo Indonesia - TEI) 2025 đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất của quốc gia này.

Số liệu từ Bộ này cho biết, chỉ trong 3 ngày đầu diễn ra Hội chợ, tổng giá trị các thỏa thuận ghi nhớ (MoU) đã đạt khoảng 1,15 tỷ USD, với 1.619 doanh nghiệp trưng bày và hơn 8.000 người mua quốc tế đến từ 130 quốc gia tham dự. Sự kiện được tổ chức tại ICE BSD City, tỉnh Banten, từ ngày 15 đến 19/10 đã đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch khoảng 16,5 tỷ USD.

Với chủ đề “Khám phá sự xuất sắc của Indonesia: Thương mại vượt biên giới," TEI 2025 không chỉ là diễn đàn kết nối doanh nghiệp (B2B) lớn nhất Indonesia mà còn là nền tảng chiến lược để quảng bá sản phẩm xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác thương mại và mở rộng thị trường quốc tế.

Thành công của sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường vị thế hàng hóa “Made in Indonesia” trên bản đồ thương mại toàn cầu.

TEI 2025 trưng bày hàng trăm sản phẩm xuất khẩu sáng tạo thuộc ba nhóm chính: Thực phẩm, đồ uống và nông sản; sản phẩm chế tạo; dịch vụ và phong cách sống.

Bên cạnh khu trưng bày, ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối kinh doanh, diễn đàn thương mại và tư vấn xuất khẩu nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và mở rộng thị trường toàn cầu cho các doanh nghiệp Indonesia.

Chủ xưởng in vải thủ công truyền thống Sazana Craft Ecoprint, cô Nani cho biết: “Chúng tôi sản xuất thời trang may sẵn thân thiện với môi trường. Chúng tôi sử dụng thuốc nhuộm hoàn toàn tự nhiên và đều của Indonesia. Họa tiết, màu sắc, tất cả đều có nguồn gốc từ thực vật. Đến Hội chợ lần này tôi hy vọng sản phầm sẽ được nhiều khách quốc tế biết tới và từ đó, mở rộng kinh doanh và xuất khẩu."

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia, ông Jenal, Giám đốc bán hàng tại Indonesia của Tập đoàn FPT Việt Nam, cho biết Indonesia là thị trường đầy tiềm năng trong lĩnh vực chuyển đổi số y tế. FPT đã làm việc với Bộ Y tế Indonesia về kế hoạch số hóa toàn bộ hệ thống bệnh viện. FPT có giải pháp công nghệ giúp các bệnh viện tại Indonesia mở rộng dịch vụ, phục vụ tốt hơn người dân ở những khu vực đảo xa, thông qua nền tảng số hiện đại.

Tại TEI 2024, tổng giá trị giao dịch đã đạt 22,73 tỷ USD, với 1.460 đơn vị triển lãm, 8.042 người mua quốc tế và hơn 41.000 khách tham quan. Các điểm đến xuất khẩu chính được kết nối từ Hội chợ bao gồm Ấn Độ, Việt Nam, Hà Lan, Philippines và Ai Cập./.

Doanh nghiệp Việt Nam, Indonesia thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Hiện nay, các doanh nghiệp Indonesia đã đầu tư gần 700 triệu USD vào Việt Nam, chủ yếu trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, năng lượng, vật liệu xây dựng, logistics và bán lẻ.