Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc-ASEAN đạt 782 tỷ USD

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy trong ba quý đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc với ASEAN đạt 5.570 tỷ nhân dân tệ (khoảng 782 tỷ USD), tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc; nhiều sự kiện như Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO)… đã được tổ chức thành công.

Trong bối cảnh bất ổn bên ngoài ngày càng gia tăng, hợp tác Trung Quốc-ASEAN đã “đi ngược xu hướng” và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Trung Quốc và các nước ASEAN có vị trí địa lý gần nhau, chia sẻ ý tưởng và lợi ích chung, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên không ngừng được tăng cường, mang lại sự ổn định và chắc chắn cho sự phát triển của châu Á và thế giới.

Trao đổi cấp cao giữa Trung Quốc và ASEAN diễn ra thường xuyên, tin cậy chính trị lẫn nhau được củng cố và làm sâu sắc hơn; động lực phát triển và hội nhập tiếp tục tăng trưởng. Cả hai bên đều coi trọng việc thống nhất các chiến lược phát triển và xây dựng “Kế hoạch Hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc-ASEAN (2026-2030)."

Hai bên phát huy tối đa lợi thế bổ sung cho nhau, tăng cường hội nhập và khả năng phục hồi của chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng.

Hai bên sẽ chính thức ký kết Nghị định thư nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do 3.0 trong năm nay, tạo động lực mạnh mẽ hơn cho quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thương mại toàn cầu. Hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số đang bùng nổ, sự phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo đang mở ra những triển vọng mới.

Theo ông Quách Gia Côn, Năm Giao lưu nhân văn Trung Quốc-ASEAN đang diễn ra sôi nổi, với những kết quả tích cực trong hợp tác giáo dục, thanh thiếu niên, viện nghiên cứu, truyền thông… Trung Quốc đã triển khai “Thị thực ASEAN," miễn thị thực lẫn nhau với Singapore, Thái Lan và Malaysia, đồng thời miễn thị thực cho công dân Brunei...

Người phát ngôn trên khẳng định Trung Quốc và ASEAN cùng cam kết duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc kiên quyết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và ủng hộ việc giải quyết các vấn đề nội bộ của ASEAN thông qua “phương thức ASEAN."

Theo ông Quách Gia Côn, Trung Quốc cam kết giải quyết thỏa đáng các bất đồng với các nước liên quan trực tiếp ở Biển Đông thông qua đối thoại và tham vấn, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) với các nước ASEAN; thúc đẩy tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), tăng cường hợp tác trên biển một cách thực chất, cùng nhau xây dựng một vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Trong bối cảnh quốc tế ngày càng biến động, người phát ngôn Quách Gia Côn nhấn mạnh Trung Quốc càng phải kiên trì hợp tác, xây dựng con đường hợp tác cùng có lợi./.

