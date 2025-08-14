Xã hội

TP Hồ Chí Minh: Điều tra vụ việc hành hung, đốt xe container khiến 1 người tử vong

Chiều 14/8, Công an phường Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Huyền Trang
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: TTXVN)
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 14/8, Công an phường Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường N13 và đường D3 (phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh), một người đàn ông đã chặn đầu xe container, leo lên cabin và dùng hung khí tấn công một đôi nam nữ.

Hai nạn nhân bị thương nặng đã rời khỏi xe, kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, người đàn ông cố thủ trên cabin, châm lửa đốt xe.

Lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng dập lửa. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được khống chế, người đàn ông này đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tử vong #Đốt xe #Chặn đầu xe container Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục