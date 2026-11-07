Trung Quốc bắt đầu công tác bầu cử đại biểu dự Đại hội XXI

Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã quyết định, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XXI của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XXI) sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào nửa cuối năm 2027.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đã ban hành “Thông tư về công tác bầu cử đại biểu dự Đại hội XXI”, đưa ra bố trí toàn diện về công tác bầu cử đại biểu dự Đại hội XXI.



Đại hội XXI sẽ là một kỳ đại hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng diễn ra vào thời điểm then chốt khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực hướng tới việc cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và bắt đầu hành trình mới tiến tới Mục tiêu phấn đấu trăm năm thứ hai.

Việc thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử đại biểu tham dự Đại hội XXI là nền tảng thiết yếu cho sự thành công của kỳ đại hội này.



Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt coi trọng công tác bầu cử đại biểu dự Đại hội XXI. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chủ trì các cuộc họp chuyên đề của Ủy Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Bộ Chính trị nghiên cứu về công tác này, xác định những yêu cầu chung, mục tiêu và nhiệm vụ của công tác bầu cử; yêu cầu tổ chức đảng các cấp thực sự gánh vác trách nhiệm chính trị, nghiêm túc thực hiện chức trách, tổ chức triển khai chu đáo, bảo đảm hoàn thành tốt đẹp công tác bầu cử đại biểu.



Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định số lượng đại biểu tham dự Đại hội XXI là 2.360 người, do 38 đơn vị bầu cử trên cả nước bầu chọn.

Dựa trên Điều lệ Đảng, quy trình bầu cử phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đặc biệt là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời đặt tiêu chuẩn chính trị lên hàng đầu.

Cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và yêu cầu đã đề ra, bảo đảm quy trình bầu cử chặt chẽ và kỷ luật bầu cử nghiêm minh, từ đó bảo đảm các đại biểu được bầu chọn đều là những người có năng lực vượt trội, cơ cấu hợp lý, có sự phân bổ rộng khắp và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các đảng viên.

Theo Thông tư, công tác bầu cử đại biểu dự Đại hội XXI bắt đầu từ ngày 7/11/2026 và sẽ kết thúc trước cuối tháng 6 năm 2027./.

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