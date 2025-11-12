Trung Quốc: Sức mua trầm lắng trong mùa Lễ hội mua sắm Ngày Độc thân 11/11

Lễ hội mua sắm Ngày Độc thân (11/11) của Trung Quốc - sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới - đã khép lại sau hơn một tháng khuyến mãi, nhưng không tạo được sự bùng nổ trong tâm lý người tiêu dùng.

Người tiêu dùng Trung Quốc vẫn uể oải do khủng hoảng bất động sản kéo dài và lo ngại về an ninh thu nhập, khiến việc kích cầu tiêu dùng trở nên khó khăn hơn.

Trước tình hình này, các nhà bán lẻ đã chủ động giảm giá quanh năm, tung ra hàng tỷ nhân dân tệ trợ cấp và phiếu giảm giá, đồng thời kéo dài các chương trình khuyến mãi.

Năm nay, nhiều nền tảng thương mại điện tử bắt đầu lễ hội Ngày Độc thân từ nửa đầu tháng 10, biến sự kiện này thành lễ hội mua sắm kéo dài lâu nhất từ trước đến nay.

Giám đốc điều hành Josh Gardner của Kung Fu Data - đơn vị quản lý các cửa hàng trực tuyến tại Trung Quốc cho hơn chục thương hiệu thời trang và phong cách sống toàn cầu - cho biết kết quả mua sắm năm nay là một “bức tranh đa chiều.” Ông nhận xét rằng “trầm lắng” là từ mô tả chính xác nhất tâm lý và doanh số bán hàng chung trong mùa Ngày Độc thân.

Một số thương hiệu đạt kết quả vượt xa kỳ vọng, trong khi nhiều thương hiệu khác chỉ đi ngang, tăng nhẹ hoặc thậm chí sụt giảm so với năm ngoái.

Ông Gardner cũng cho rằng mức tăng đột biến về doanh số bán hàng trong Ngày Độc thân không còn mạnh như trước, song tháng 10 và 11 vẫn đóng góp khoảng 30-40% doanh thu hàng năm cho các thương hiệu mà ông quản lý.

Theo báo cáo về Ngày Độc thân được hãng tư vấn Bain công bố vào cuối tháng 10/2025, các công ty thương mại điện tử Trung Quốc cần nhanh chóng mở rộng ra thị trường toàn cầu, vì nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn còn yếu ớt./.