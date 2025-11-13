Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu của người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ tăng 250.000–350.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 7,2%.

Theo quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ban hành ngày 10/11/2025 của Chính phủ, từ 1/1/2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng- 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ tăng bình quân 7,2%).

Đối tượng áp dụng Nghị định số 293/2025/NĐ-CP gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này./.