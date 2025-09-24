Từ sáng 25 đến chiều 26/9, dự báo Hà Nội có mưa vừa, mưa to

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, từ sáng 25/9 đến chiều 26/9, dự báo thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 60-150mm, có nơi trên 150mm, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo từ đêm 26 sáng ngày 27/9, thành phố Hà Nội có mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến dưới 20-50mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

