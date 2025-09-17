Tỷ giá ngày 17/9: Đồng USD tiếp tục theo xu hướng giảm nhẹ

Tỷ giá ngày 17/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD tại các ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm nhẹ; trong khi đồng nhân dân tệ lại tăng lên.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.198 VND/USD, giảm 10 đồng so với sáng 16/9.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 15/9 là 26.457 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.938 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.998-26.418 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8 giờ 40 sáng 17/9, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.177-26.457 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 11 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng hôm qua.

BIDV giảm giá USD 7 đồng ở chiều mua vào và giảm 11 đồng ở chiều bán ra, niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.195-26.457 VND/USD (mua vào-bán ra).

Ngược lại, với tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT), Vietcombank lại tăng nhẹ 1 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra, hiện niêm yết tỷ giá nhân dân tệ là 3.649-3.765 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ là 3.665-3.750 VND/NDT (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng ở chiều mua vào và tăng 8 đồng ở chiều bán ra./.

