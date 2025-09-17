Kinh tế

Tài chính

Tỷ giá ngày 17/9: Đồng USD tiếp tục theo xu hướng giảm nhẹ

Vào lúc 8 giờ 40 sáng 17/9, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.177-26.457 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 11 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng hôm qua.

Đồng USD. (Ảnh: Getty images)
Đồng USD. (Ảnh: Getty images)

Tỷ giá ngày 17/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD tại các ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm nhẹ; trong khi đồng nhân dân tệ lại tăng lên.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.198 VND/USD, giảm 10 đồng so với sáng 16/9.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 15/9 là 26.457 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.938 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.998-26.418 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8 giờ 40 sáng 17/9, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.177-26.457 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 11 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng hôm qua.

BIDV giảm giá USD 7 đồng ở chiều mua vào và giảm 11 đồng ở chiều bán ra, niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.195-26.457 VND/USD (mua vào-bán ra).

Ngược lại, với tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT), Vietcombank lại tăng nhẹ 1 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra, hiện niêm yết tỷ giá nhân dân tệ là 3.649-3.765 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ là 3.665-3.750 VND/NDT (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng ở chiều mua vào và tăng 8 đồng ở chiều bán ra./.

(Vietnam+)
#Tỷ giá #Đồng USD #Nhân dân tệ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VPBank khẳng định một số thông tin quan trọng của khách hàng như tên đăng nhập, mật khẩu, sinh trắc học và thông tin thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng không được gửi sang hệ thống CIC. (Ảnh: Vietnam+)

VPBank, 9Pay nói gì về sự cố an ninh mạng xảy ra tại CIC?

VPBank và 9Pay đồng loạt lên tiếng trấn an khách hàng sau sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Hai đơn vị khẳng định hệ thống bảo mật an toàn, không chia sẻ thông tin nhạy cảm và khách hàng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố.