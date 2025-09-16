Lãi suất ngân hàng ngày 16/9: Một ngân hàng tặng ngay lãi suất tới 0,8%

GPBank vừa công bố chương trình “Ngập tràn ưu đãi khi trở thành khách hàng VIP của GPBank.”

Một trong những ưu đãi khi trở thành khách VIP của GPBank là khách hàng gửi tiền sẽ được cộng thêm lãi suất ưu đãi lên đến 0,8%/năm.

Tuy nhiên, PGBank không công bố chi tiết nội dung chương trình, ngân hàng cho biết khách hàng quan tâm cần liên hệ với ngân hàng để có thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, GPBank cũng là ngân hàng đầu tiên chính thức điều chỉnh lãi suất trong tháng Chín, ngân hàng giảm lãi suất trực tuyến, tăng lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn ngắn và giảm các kỳ hạn dài.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 9/2025:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

3.45

3.75

4.65

4.85

4.85

4.85

4.85

VPBank

3.7

3.8

4.7

5.2

5.2

5.3

5.3

TPBank

3.5

3.8

4.8

5.2

5.6

5.9

5.9

SeABank

3.4 4.1

4.5

5.0

5.0

5.0

5.0

VIB

3.7

3.8 4.7

4.7

5.2

5.3

5.3

Vietcombank

1.6

1.9

2.9

4.6

4.6

4.7

4.7

VietinBank

1.6

1.9

3.0

4.7

4.85

4.95

4.95

Agribank

2.4

3.0

3.7

4.8

4.8

4.8

4.8 BIDV

1.9

2.2

3.3

4.7

4.7

4.9

4.9

MBBank

3.5

3.8

4.3

4.85

4.75

5.8

5.8

ACB

3.2

3.6

4.3

5.0

5.0 5.0 5.0 ABBank

3.2

3.9

5.4

5.7

5.4

5.3

5.3

MSB

3.9

3.9

5.0

5.6

5.6

5.6

5.6

LPBank

3.7

3.7

5.1

5.5

5.4

5.4

5.4

GPBank

3.95

4.05

5.65

5.95

5.95

5.95

5.95

Eximbank

4.6

4.6

5.4

5.2

5.7

5.7

5.7

Kienlongbank

3.7

3.7

5.1

5.5

5.45

5.45

5.45

SCB

1.6

1.9

2.9

3.7

3.9

3.9

3.9

SHB

3.5

3.8

4.9

5.3

5.5

5.5

5.8

PVcomBank

3.3

3.6

4.5

5.1

5.8

5.8

5.8

Saigonbank

3.3

3.6

4.8

5.6

5.8

5.8

5.9

VietBank

4.1

4.4

5.4

5.8

5.9

5.9

5.9

HDBank

3.85

3.95

5.3

5.6

6.1

5.5

5.5

VietABank

3.7

4.0

5.1

5.6

5.8

5.8

5.9

NamABank

3.8

4.0

4.9

5.5

5.8

5.8

5.8

Vikki Bank

4.2

4.4

5.7

6.0

6.0

6.0

6.0

BAOVIET Bank

3.5

4.35

5.45

5.8

5.9

5.9

5.9

Viet Capital Bank

3.95

4.15

5.15

5.6

5.9

5.95

5.95

PG Bank

3.4

3.8

5.0

5.4

5.4

5.4

5.4

BacABank

3.8

4.1

5.25

5.5

5.8

5.8

5.8

NCB

3.9

4.1

5.25

5.5

5.6

5.6

5.6

CBBank

4.2

4.35

5.4

5.5

5.55

5.55

5.55

OCB

3.9

4.1

5.0

5.1

5.2

5.4

5.6

OceanBank 4.1 4.4 5.4 5.8 5.9 5.9 5.9