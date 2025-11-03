Kinh tế

Tỷ giá ngày 3/11: Đồng USD và nhân dân tệ đồng loạt đi xuống

Tỷ giá đồng USD và nhân dân tệ ngày 3/11 biến động nhẹ, đồng loạt giảm tại các ngân hàng, ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối Việt Nam.

Đồng tiền mệnh giá 100 USD. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tỷ giá ngày 3/11 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng ghi nhận đồng loạt đi xuống.

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm ngày 3/11 ở mức 25.093 VND/USD, không biến động so với sáng 31/10.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 3/11 là 26.348 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.838 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.889-26.297 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại lúc 8 giờ 30 sáng nay, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.107-26.347 VND/USD (mua vào-bán ra).

So với sáng 31/10, giá mua vào USD giảm 30 đồng và không biến động ở chiều bán.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ ngày 3/11 đảo chiều đi xuống.

Vietcombank niêm yết tỷ giá nhân dân tệ ở mức 3.638-3.755 VND/NDT (mua vào-bán ra), giảm 7 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Tương tự, BIDV cũng giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 6 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 3.646-3.746 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

