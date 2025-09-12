UAE cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán tại Israel

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv, một phần trong loạt biện pháp mà Qatar thúc đẩy để đáp trả vụ Israel tấn công các lãnh đạo Hamas ở Doha.

Báo Haaretz của Israel ngày 11/9 dẫn các nguồn tin ngoại giao từ khu vực Vùng Vịnh cho hay UAE đã có ý định chấm dứt nhiệm kỳ của Đại sứ Israel tại Abu Dhabi, ông Yossi Shelley, do những cáo buộc về sai phạm trong hoạt động ngoại giao. Do đó, giới chức UAE đã tiếp nhận đề nghị từ Qatar một cách nghiêm túc.

Qatar đã thể hiện thái độ cứng rắn hơn so với phản ứng trước đây của họ trong vụ Iran tấn công căn cứ al-Ubeid gần Doha hồi tháng Sáu.

Qatar bày tỏ phản đối sau vụ tấn công của Israel ngày 9/9, đồng thời nhắc lại rằng chính Israel và Mỹ là những bên từng đề nghị Doha tiếp nhận các lãnh đạo Hamas trong những năm qua.

Lý do được đưa ra là để dễ dàng giám sát các lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của một quốc gia đồng minh với Mỹ, thay vì để họ ẩn náu tại các khu vực dưới ảnh hưởng của các thế lực đối địch./.

