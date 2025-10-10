Multimedia

Việt Nam có khu nghỉ dưỡng đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng châu Á

Với mức điểm 98,41/100, Khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge (Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam) đứng thứ 3 trong danh sách những Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Condé Nast Traveler mới đây vừa công bố kết quả giải thưởng Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards năm 2025 - giải thưởng du lịch uy tín do độc giả lựa chọn.

Đây là tin vui đối với khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge nói riêng, đồng thời cũng ghi nhận về chất lượng dịch vụ của điểm đến, điểm nghỉ dưỡng Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge (Topas Ecolodge Resort) được đánh giá có chất lượng 4-5 sao, nằm trên đỉnh đồi thung lũng Mường Hoa, sâu trong dãy núi của Vườn quốc gia Hoàng Liên, chỉ cách trung tâm Sa Pa (Lào Cai) chừng 45 phút di chuyển bằng ôtô.

Khu nghỉ dưỡng gồm 50 phòng theo phong cách nhà sàn truyền thống của người Tày lấy vẻ đẹp hoang sơ làm điểm nhấn chủ đạo.

Điều đáng nói, 4 mùa quanh năm, nơi đây đều có cảnh sắc và tầm nhìn tuyệt đẹp của rừng xanh đại ngàn./.

