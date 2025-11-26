Việt Nam tham vấn về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Từ ngày 24-26/11, tại Vienna (Áo), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, đã chủ trì các hoạt động tham vấn với các nhóm khu vực, các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế liên quan có trụ sở tại Vienna, trong đó có Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Các hoạt động tham vấn nhằm chuẩn bị nội dung và tiến trình cho Hội nghị kiểm điểm NPT lần thứ 11. Đây là một phần trong kế hoạch tham vấn toàn diện mà Việt Nam sẽ triển khai từ nay đến trước Hội nghị dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna, đã gặp và trao đổi với các quốc gia thành viên NPT thuộc Phong trào Không liên kết, Đông Âu và nhóm Tây Âu cùng các nước khác; tiến hành tham vấn song phương với Trung Quốc, Nga, Pháp và Argentina.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt cũng làm việc với lãnh đạo IAEA, phát biểu tại Hội thảo bàn tròn với các tổ chức phi chính phủ do Viện Nghiên cứu giải trừ quân bị và chống phổ biến Vienna (Viện VCDNP) chủ trì; đồng thời tham dự và phát biểu tại sự kiện chia sẻ kinh nghiệm để chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm NPT năm 2026 do Viện nghiên cứu về giải trừ quân bị của Liên hợp quốc (UNIDIR) tổ chức.

Tại các cuộc gặp, đại diện các nước, các tổ chức hoan nghênh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT năm 2026, nhất là trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế phức tạp. Nhiều nước kêu gọi Việt Nam, trong cương vị Chủ tịch Hội nghị, có cách tiếp cận cân bằng, xây dựng và thực tế; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch để đem lại kết quả thực chất tại Hội nghị. Các quốc gia thành viên tái khẳng định giá trị của Hiệp ước và tiến trình kiểm điểm NPT trong duy trì hoà bình, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới.

Các cuộc tham vấn trao đổi sâu rộng về phương hướng, các nội dung cần lưu tâm tại Hội nghị trên cả ba trụ cột của Hiệp ước là giải trừ vũ khí hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình.

Nhiều nước nhấn mạnh Chủ tịch cần lưu ý đến các vấn đề điểm nóng như Khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân, các thách thức đến từ công nghệ mới, thúc đẩy các biện pháp tăng cường hợp tác kỹ thuật và nâng cao hiệu quả hoạt động của IAEA.

Phát biểu tại các phiên tham vấn, Đại sứ nhấn mạnh việc đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT là đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại xây dựng, khuyến khích tinh thần hợp tác, thỏa hiệp và sáng tạo, đồng thời bảo đảm tiến trình tham vấn diễn ra cởi mở, công bằng, thực chất và minh bạch.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế nỗ lực tối đa để Hội nghị có không khí thảo luận tích cực và đạt được kết quả thực chất, củng cố từng trụ cột của Hiệp ước.

Các đối tác, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ đánh giá cao tinh thần lắng nghe và chủ động của Chủ tịch, khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để đóng góp vào thành công của Hội nghị năm 2026.

Phái đoàn Việt Nam tham dự phiên tham vấn tại Áo. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cũng tới thăm các phòng thí nghiệm của IAEA về ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Tại đây, các chuyên gia IAEA khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy và hỗ trợ mạnh mẽ cho các quốc gia đang phát triển trong việc triển khai và mở rộng các ứng dụng hạt nhân phục vụ phát triển bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và môi trường.

IAEA đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan nghiên cứu và cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình tại Việt Nam và trong khu vực./.

