Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Washington

Ngày 29/8 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Washington D.C. của Mỹ, Việt Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Washington (ACW) từ Thái Lan.

Lễ chuyển giao có sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên ASEAN, đánh dấu giai đoạn mới trong hoạt động của ASEAN tại Mỹ.

Trong vai trò Chủ tịch ACW trong bốn tháng cuối năm, Việt Nam sẽ chủ trì một số hoạt động chung của khối nhằm tăng cường và thúc đẩy hợp tác, hiểu biết với Mỹ nói chung.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ cảm ơn Đại sứ và Đại sứ quán Thái Lan về vai trò điều phối hoạt động của ASEAN trong bốn tháng vừa qua, đánh giá cao việc Thái Lan tổ chức một số hoạt động nổi bật, đặc biệt là lễ kỷ niệm Ngày ASEAN (8/8).

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết sẽ nỗ lực duy trì đà hoạt động của ACW trong bốn tháng tới và mở rộng kết nối thực chất với các đối tác.

Về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết Việt Nam đã chuẩn bị một số chương trình cụ thể và sẽ chia sẻ dần các thông tin chi tiết hơn khi có các thông tin cập nhật mới.

Dự kiến, tháng Chín sẽ có các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh của Singapore, Malaysia, Việt Nam, loạt hoạt động tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và đón hai Đại sứ mới của Lào, Indonesia.

Tháng 10 dự kiến sẽ có sự kiện chào mừng Timor Leste gia nhập ASEAN và một chương trình về Trí tuệ Nhân tạo (AI) đồng tổ chức cùng Đại sứ quán Malaysia.

Trong tháng 11 dự kiến sẽ có buổi tiếp xúc với Bộ trưởng Giao thông kiêm Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Sean Duffy.

Tháng 12 sẽ có các hoạt động chung, thúc đẩy quảng bá văn hóa của tất cả các nước ASEAN tại Washington.

Kết thúc phát biểu, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp từ các nước thành viên ASEAN trong suốt nhiệm kỳ chủ tịch ACW.

Buổi lễ chuyển giao chức Chủ tịch ACW kết thúc sau lễ trao biểu trưng búa chủ tịch và cờ ASEAN, và được tiếp nối bởi phần giao lưu, kết nối với đại diện các Đại sứ quán ASEAN tại Washington D.C cùng các đối tác sở tại./.