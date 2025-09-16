Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 15/9, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phạm Minh Hà dẫn đầu đã có cuộc gặp và làm việc với Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bảo vệ phóng xạ Pháp (ASRN).

Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; bà Stéphanie Guénot-Bresson, Ủy viên ASRN, ông Julien Collet, Phó trưởng cơ quan thường trực, phụ trách biên soạn tiêu chuẩn; bà Marilyn Tombette phụ trách hợp tác quốc tế của ASRN; cùng lãnh đạo một số đơn vị quản lý, đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam.

Tại cuộc gặp, bà Stéphanie đã giới thiệu tổng quan về cơ cấu và chức năng của ASRN; hiện trạng ứng dụng hạt nhân tại Pháp gồm 57 lò phản ứng hạt nhân PWR đang vận hành, 14 cơ sở trong chu trình nhiên liệu, 15 cơ sở lưu trữ và xử lý chất thải, 36 cơ sở nghiên cứu hạt nhân và cơ sở công nghiệp, 16 cơ sở hạt nhân đang tháo dỡ, hơn 6.000 cơ sở công nghiệp và 45.000 cơ sở y tế sử dụng chiếu xạ.

Phía ASRN cũng chia sẻ về các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật được Pháp sử dụng trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà làm việc với Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bảo vệ phóng xạ Pháp (ASRN). (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Sau phần giới thiệu của ASNR, Thứ trưởng Phạm Minh Hà đã bày tỏ quan tâm tới quy trình xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân tại Pháp, cơ quan đầu mối phụ trách cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân, các giai đoạn cấp phép và nội dung cấp phép để việc xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân được an toàn.

Phía ASNR cho biết việc cấp phép này được thực hiện qua 3 giai đoạn: chỉ thị của Tổng thống cho Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF); EDF trình thiết kế sơ bộ cho cơ quan cấp bộ phụ trách sau khi tham khảo ý kiến của ASNR; cơ quan cấp bộ cho ý kiến đối với đơn vị khai thác được phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia ASNR sẽ đồng hành giám sát toàn bộ quá trình xây dựng.

Trước khi nhà máy vận hành/nạp liệu, ASNR thực hiện đánh giá an toàn và cấp phép vận hành. Trong quá trình khai thác, ASNR tiến hành kiểm tra, đánh giá lại an toàn của cơ sở hạt nhân sau mỗi 10 năm và cấp lại giấy phép nếu đảm bảo yêu cầu.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà cảm ơn phía ASNR đã cung cấp chi tiết và nhiệt tình chia sẻ thông tin đối với các vấn đề mà phía Việt Nam quan tâm, đồng thời bày tỏ mong muốn ASNR sẽ hỗ trợ đào tạo, kỹ thuật và nâng cao năng lực cho các cán bộ Việt Nam để đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Phía ASNR cam kết cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn điện hạt nhân cho các chuyên gia Việt Nam để nghiên cứu; cho biết Viện nghiên cứu bảo vệ phóng xạ và an toàn hạt nhân (IRSN) sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia, cán bộ trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ các nước vì lý do nhân đạo.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phạm Minh Hà dẫn đầu thăm và làm việc với Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bảo vệ phóng xạ Pháp (ASRN). (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Kết thúc cuộc gặp, Thứ trưởng Phạm Minh Hà một lần nữa cảm ơn phía ASNR đã tiếp đón nhiệt tình, cung cấp tài liệu, thông tin hết sức chi tiết cho các nội dung mà Bộ Xây dựng quan tâm, đồng thời mong muốn ASNR có thể hỗ trợ cho Việt Nam trong tương lai.

Được thành lập năm 2025 trên cơ sở hợp nhất Cơ quan An toàn hạt nhân (ASN) và IRSN, ASNR là cơ quan hành chính độc lập và được coi là “người gác cửa” an toàn hạt nhân của nước Pháp.

ASRN được đặt dưới sự quản lý của một ban lãnh đạo gồm 5 ủy viên do Tổng thống Pháp bổ nhiệm, đảm bảo tính độc lập với Chính phủ và các tập đoàn hạt nhân. ASRN có cơ quan thường trực đặt tại Paris, cùng 11 văn phòng khu vực để giám sát trực tiếp các cơ sở hạt nhân trên toàn nước Pháp./.

