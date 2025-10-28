Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm về sắp xếp, tổ chức bộ máy

Ngày 28/10, tại Đà Nẵng, diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ 12 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào.”

Đây là hoạt động nhằm triển khai Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về hợp tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn giữa hai Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Thành ủy Đà Nẵng, các nhà khoa học, chuyên gia, học giả của Việt Nam, Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao của Lào tại Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đại diện lãnh đạo hai Đảng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Điều này đòi hỏi hai bên phải có những bước đột phá trong tổ chức bộ máy nhằm bảo đảm tính linh hoạt, hiệu lực và hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý; qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước, đồng thời góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội thảo là dịp để hai Đảng cùng trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học của hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ thông tin, quan điểm, phương pháp nghiên cứu và những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của mỗi Đảng, mỗi nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà hai Đảng đã đề ra.

Đồng chí bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác sắp xếp, kiện toàn hệ thống chính trị, thúc đẩy công cuộc đổi mới và phát triển bền vững ở mỗi nước.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune đánh giá cao ý nghĩa của việc hai Đảng lựa chọn chủ đề “Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển mới: Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” cho Hội thảo năm nay.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả tích cực của việc tinh giản bộ máy trung ương và địa phương giúp giảm đầu mối, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy đổi mới, phá bỏ tư duy cũ.

Việc tinh gọn bộ máy giúp tăng cường hiệu quả quản lý, hoạt động của Nhà nước, tạo niềm tin xã hội và tăng cường khả năng phục vụ, gần gũi hơn với nhân dân.

Đồng chí khẳng định, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng đang từng bước triển khai cải cách tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong nước và tiến trình hội nhập quốc tế.

Đồng chí cũng nêu bật một số kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy gắn với công cuộc đổi mới; chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới.

Trong quá trình đó, công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được hai bên triển khai mạnh mẽ, gắn với cải cách toàn diện nền hành chính nhà nước.

Đây là nhiệm vụ then chốt trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ nhằm giảm đầu mối hay tinh giản biên chế, mà còn là bước đổi mới toàn diện về tư duy quản lý và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu hai bên đã trình bày nhiều báo cáo tham luận chuyên sâu, tập trung phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở mỗi nước.

Các đại biểu chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là về nhận thức, tư duy tổ chức, mô hình thực hiện, năng lực đội ngũ cán bộ thực thi, cũng như về khung pháp lý và thể chế bảo đảm cho quá trình đổi mới.

Kết quả của Hội thảo có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc cả về lý luận lẫn thực tiễn.

Đây là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học của hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện hơn nữa đường lối, chủ trương của mỗi Đảng trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí Hội thảo lý luận lần thứ 13 giữa hai Đảng sẽ được tổ chức tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; chủ đề, địa điểm và thời gian tổ chức sẽ được hai bên trao đổi thống nhất trong thời gian tới./.

Thúc đẩy hợp tác giữa các cấp Tòa án Việt Nam-Lào Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cấp Tòa án, khuyến khích thiết lập kênh trao đổi trực tuyến để chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm và phối hợp giải quyết các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.