Vietcombank Hải Dương kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 150 triệu đồng

Khoảng 10 giờ 00 sáng ngày 4/6/2025, cụ bà P.T.N ở xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra gọi điện thông báo cụ N vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển khoản tiền cho cán bộ để cán bộ xác minh và giúp cụ, nếu không thực hiện sẽ phải đi tù. Cụ N đã đến Vietcombank Hải Dương - phòng giao dịch Thanh Hà và đề nghị làm thủ tục chuyển số tiền 150 triệu đồng cho đối tượng.

Cán bộ phòng giao dịch Thanh Hà thấy cụ có nhiều biểu hiện lạ, lo lắng, bất an và nhất quyết muốn chuyển tiền cho con trai nên đã tìm hiểu để nắm thêm thông tin thì được biết cụ không có con trai. Nhận định sự việc có dấu hiệu lừa đảo nên phòng giao dịch Thanh Hà đã liên hệ Công an thị trấn Thanh Hà vào cuộc để xác minh.

Qua làm việc với khách hàng, Công an thị trấn Thanh Hà xác định cụ N đã bị những kẻ lừa đảo đe doạ, lừa chuyển tiền. Sau khi được ngân hàng và công an phân tích, cụ N đã nắm rõ được chiêu trò của đối tượng lừa đảo, giữ lại toàn bộ số tiền và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cơ quan công an và cán bộ nhân viên Vietcombank Hải Dương - phòng giao dịch Thanh Hà.

Với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm,” Vietcombank luôn không ngừng nỗ lực để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng và an tâm nhất.

Một lần nữa, Vietcombank khuyến cáo khách hàng hãy luôn giữ bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin và nâng cao cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền bất thường để hạn chế rủi ro cho chính bản thân và gia đình.

Vừa qua, vào ngày 19/5/2025, cán bộ nhân viên phòng Dịch vụ khách hàng của Vietcombank Hà Nam cũng đã phối hợp với công an tỉnh Hà Nam ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo yêu cầu chuyển tiền gần 300 triệu đồng với lí do “phục vụ điều tra” của các đối tượng xấu.

Với sự cảnh giác và tinh thần phòng chống tội phạm cao, các cán bộ nhân viên của Vietcombank đã góp phần cùng các lực lượng chức năng bảo vệ tài sản của người dân và làm tốt công tác an ninh nhân dân tại địa bàn kinh doanh./.