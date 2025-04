Vietcombank tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 4 cầu giao thông nông thôn tại Bến Tre

Lễ khởi công xây dựng 4 cầu giao thông nông thôn và trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với sự tham gia của Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, Vietcombank và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre vừa diễn ngày 20/4 tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Bốn cây cầu Vietcombank tài trợ xây dựng (thông qua sự vận động của Cục an ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an) gồm Giồng Tre Quạ, xã Tân Hào; Liên xã Hưng Lễ - Tân Lợi Thạnh; Liên ấp 8-9, xã Hưng Lễ; Đình, xã Hưng Nhượng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13.8 tỷ đồng, Vietcombank tài trợ 10 tỷ đồng.

Việc xây dựng các cầu trên nhằm thay thế cầu nhỏ, hẹp, xuống cấp, phục vụ nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, hoàn thiện tiêu chí giao thông trong việc xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Cũng trong buổi lễ, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an và Vietcombank đã trao 200 phần quà tặng gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã: Hưng Nhượng, Tân Hào, Hưng Lễ, Tân Lợi Thạnh. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết.

Chương trình an sinh xã hội là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025); chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cho Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Lê Hoàng Tùng – Phó Tổng giám đốc đã bày tỏ sự xúc động khi Vietcombank được góp phần tri ân người dân Bến Tre - mảnh đất anh hùng được mệnh danh là đất thép thành đồng, cái nôi của phong trào Đồng Khởi. Là một ngân hàng có bề dày truyền thống tại Việt Nam, ngân hàng duy nhất tham gia “con đường chuyển tiền” huyền thoại góp phần làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975, Vietcombank luôn tự hào là một ngân hàng chủ đạo, chủ lực, luôn tiên phong trong mọi hoạt động và có những đóng góp quan trọng cho đất nước, từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Trong những năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tích cực hỗ trợ khách hàng, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, Vietcombank luôn dành nguồn lực lớn để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Riêng năm 2024, Vietcombank đã cam kết 861 tỷ đồng và thực hiện được 571 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội tại nhiều địa phương. Tại Bến Tre, chỉ trong 5 năm qua, tổng ngân sách các hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank đã lên tới 18.5 tỷ đồng (chưa bao gồm số tài trợ cho 4 cây cầu này).

Tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm của Vietcombank đối với cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, tình cảm và sự tri ân của toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank với cộng đồng./.